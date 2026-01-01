Implemente a instalação de Damselfly com um clique.
Gestão de fotos baseada em servidor com reconhecimento facial no dispositivo, deteção de objetos e pesquisa de metadados de texto integral.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Damselfly
Damselfly é uma aplicação de gestão de fotografias baseada em servidor, construída para bibliotecas muito grandes. Indexa uma pasta de imagens de nível superior, cria miniaturas em segundo plano e permite pesquisar em etiquetas de palavras-chave IPTC, nomes de pastas, metadados EXIF, rostos e objetos detetados através de uma interface de utilizador Blazor WebAssembly rápida. O reconhecimento facial e a deteção de objetos funcionam localmente e offline, sem dependência de SaaS.
O autoalojamento do Damselfly no seu próprio VPS mantém os metadados das fotos, vetores faciais e a estrutura da biblioteca dentro da infraestrutura que controla, em vez de um serviço de fotografia público. A plataforma gere mais de 500.000 catálogos de imagens com pesquisas em menos de um segundo, suporta contas multiutilizador com direitos baseados em funções e emparelha com o cliente Damselfly Desktop para fluxos de trabalho de edição de sincronização para portátil.
Principais características de Damselfly
Reconhecimento facial local
Executa deteção e reconhecimento facial inteiramente no servidor, sem dependência de API de terceiros, agrupando fotos por pessoas reconhecidas para fluxos de trabalho de navegação por pessoa.
Deteção de objetos
Identifica objetos, cenas e cores de imagem na sua biblioteca para que uma pesquisa por "cão" ou "praia" devolva fotos correspondentes mesmo sem marcação manual.
Marcação de palavras-chave IPTC
Atualizações rápidas e não destrutivas de palavras-chave EXIF/IPTC via ExifTool – os JPEGs não são recodificados quando as tags mudam, preservando a qualidade original.
Pesquisa de metadados de texto completo
Pesquisa em menos de um segundo em centenas de milhares de imagens por etiqueta, pasta, nome do ficheiro, câmara, objetiva, intervalo de datas, orientação e muito mais.
Cesto de seleção
Guardar imagens dos resultados de pesquisa num cesto persistente, e depois descarregar, exportar com marcas de água, ou sincronizar com um computador de secretária através do cliente Damselfly.
Por que executar Damselfly na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.