Damselfly é uma aplicação de gestão de fotografias baseada em servidor, construída para bibliotecas muito grandes. Indexa uma pasta de imagens de nível superior, cria miniaturas em segundo plano e permite pesquisar em etiquetas de palavras-chave IPTC, nomes de pastas, metadados EXIF, rostos e objetos detetados através de uma interface de utilizador Blazor WebAssembly rápida. O reconhecimento facial e a deteção de objetos funcionam localmente e offline, sem dependência de SaaS.

O autoalojamento do Damselfly no seu próprio VPS mantém os metadados das fotos, vetores faciais e a estrutura da biblioteca dentro da infraestrutura que controla, em vez de um serviço de fotografia público. A plataforma gere mais de 500.000 catálogos de imagens com pesquisas em menos de um segundo, suporta contas multiutilizador com direitos baseados em funções e emparelha com o cliente Damselfly Desktop para fluxos de trabalho de edição de sincronização para portátil.