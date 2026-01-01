O Vitess é um sistema de clustering de bases de dados de código aberto construído para escalar o MySQL horizontalmente. Originalmente desenvolvido pelo YouTube para lidar com milhares de milhões de consultas por dia, oferece sharding automatizado, encaminhamento inteligente de consultas e pooling de ligações sobre instâncias MySQL padrão sem exigir alterações ao nível da aplicação.

O autoalojamento do Vitess num VPS proporciona uma infraestrutura de escalonamento de bases de dados de nível YouTube para aplicações de alto tráfego. Lida com a multiplexagem de ligações para reduzir a carga da base de dados, suporta alterações de esquema online sem tempo de inatividade e fornece uma interface de consulta unificada em vários shards que aparece como uma única base de dados para a sua aplicação.