Implemente o Vitess numa instalação de um clique.
Sistema de clustering de bases de dados para escalabilidade horizontal de bases de dados MySQL com sharding automatizado, pooling de conexões e encaminhamento de consultas.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Vitess
O Vitess é um sistema de clustering de bases de dados de código aberto construído para escalar o MySQL horizontalmente. Originalmente desenvolvido pelo YouTube para lidar com milhares de milhões de consultas por dia, oferece sharding automatizado, encaminhamento inteligente de consultas e pooling de ligações sobre instâncias MySQL padrão sem exigir alterações ao nível da aplicação.
O autoalojamento do Vitess num VPS proporciona uma infraestrutura de escalonamento de bases de dados de nível YouTube para aplicações de alto tráfego. Lida com a multiplexagem de ligações para reduzir a carga da base de dados, suporta alterações de esquema online sem tempo de inatividade e fornece uma interface de consulta unificada em vários shards que aparece como uma única base de dados para a sua aplicação.
Principais características de Vitess
Fragmentação horizontal
Distribua dados automaticamente por várias instâncias MySQL para escalar a capacidade de escrita para além do que um único servidor consegue suportar.
Pool de conexões
Vitess multiplexa milhares de ligações de aplicações num pequeno conjunto de ligações MySQL, reduzindo drasticamente a carga do servidor de base de dados.
Alterações de esquema online
Alterar esquemas de tabelas em grandes conjuntos de dados sem bloqueio ou tempo de inatividade, utilizando a execução DDL online gerida do Vitess.
Encaminhamento de consultas
As consultas são automaticamente encaminhadas para o shard correto com base na chave de sharding, transparente para a camada de aplicação.
MySQL compatível
As aplicações conectam-se ao Vitess utilizando drivers e protocolos MySQL padrão, sem necessidade de alterações no código.
Por que executar Vitess na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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