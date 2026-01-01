O Open Source POS é um ponto de venda baseado na web em PHP, desenvolvido para pequenas lojas de retalho, cafés e empresas de serviços que necessitam de um sistema de caixa completo sem taxas SaaS por terminal. A interface baseada no navegador funciona em qualquer tablet, portátil ou PC de balcão, assim, o mesmo backend alimenta a finalização de compra, as atualizações de inventário e os relatórios a partir de qualquer dispositivo na rede local.

O autoalojamento no seu próprio VPS mantém os registos de clientes, o histórico de vendas e os dados de preços numa infraestrutura que controla – sem subscrição mensal, sem percentagem de transação e sem dependência de fornecedor. A base de dados MariaDB incluída é provisionada automaticamente e persistida em volumes nomeados para atualizações seguras.