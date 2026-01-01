Implemente POS de Código Aberto com instalação de um clique.
Sistema de ponto de venda baseado na web para lojas de retalho com inventário, gestão de clientes e relatórios de vendas.
Escolha um plano VPS para Open Source POS
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Open Source POS
O Open Source POS é um ponto de venda baseado na web em PHP, desenvolvido para pequenas lojas de retalho, cafés e empresas de serviços que necessitam de um sistema de caixa completo sem taxas SaaS por terminal. A interface baseada no navegador funciona em qualquer tablet, portátil ou PC de balcão, assim, o mesmo backend alimenta a finalização de compra, as atualizações de inventário e os relatórios a partir de qualquer dispositivo na rede local.
O autoalojamento no seu próprio VPS mantém os registos de clientes, o histórico de vendas e os dados de preços numa infraestrutura que controla – sem subscrição mensal, sem percentagem de transação e sem dependência de fornecedor. A base de dados MariaDB incluída é provisionada automaticamente e persistida em volumes nomeados para atualizações seguras.
Principais características de Open Source POS
Caixa de retalho
Processe vendas, devoluções e reservas com leitura de códigos de barras, pesquisa de artigos e recibos personalizáveis impressos em impressoras térmicas padrão.
Controlo de inventário
Monitorize os níveis de stock, defina limites de recompra e gira fornecedores em várias categorias de artigos com ajustes automáticos em cada venda.
Gestão de clientes
Mantenha uma base de dados de clientes com histórico de compras, pontos de fidelidade, saldos de crédito da loja e níveis de preços por cliente.
Relatórios de vendas
Gerar relatórios detalhados sobre vendas, impostos, pagamentos, lucros e descontos em intervalos de datas configuráveis e filtros de funcionários.
Contas de funcionários
Crie acessos individuais para funcionários com permissões baseadas em funções para separar o acesso de caixa, gestor e relatórios num terminal partilhado.
Impostos multimoeda
Configure múltiplas taxas de imposto, moedas e métodos de pagamento para corresponder às regras de retalho locais e às preferências de pagamento dos clientes.
Por que executar Open Source POS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.