Kavita é um gestor de biblioteca digital autoalojado rico em funcionalidades que suporta CBZ, CBR, EPUB, PDF e todos os principais formatos de banda desenhada e ebook. Ele analisa e cataloga automaticamente os seus ficheiros multimédia com extração automática de metadados, e fornece interfaces de leitura dedicadas otimizadas para cada tipo de conteúdo — incluindo páginas duplas de banda desenhada, leitura de manga da direita para a esquerda e scroll contínuo de Webtoon.

Alojar o Kavita no seu próprio VPS torna a sua coleção completa disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir de qualquer dispositivo, sem depender do tempo de atividade do hardware doméstico. O suporte multiutilizador com permissões baseadas em funções permite que as famílias partilhem uma biblioteca com controlos de acesso adequados à idade, enquanto o suporte OPDS significa que qualquer aplicação de leitura compatível pode ligar-se ao seu servidor.