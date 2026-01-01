Implemente Kavita com instalação de um clique.
Biblioteca digital autoalojada para banda desenhada, manga, light novels e ebooks com leitores dedicados e suporte multiutilizador.
Escolha um plano VPS para Kavita
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Kavita
Kavita é um gestor de biblioteca digital autoalojado rico em funcionalidades que suporta CBZ, CBR, EPUB, PDF e todos os principais formatos de banda desenhada e ebook. Ele analisa e cataloga automaticamente os seus ficheiros multimédia com extração automática de metadados, e fornece interfaces de leitura dedicadas otimizadas para cada tipo de conteúdo — incluindo páginas duplas de banda desenhada, leitura de manga da direita para a esquerda e scroll contínuo de Webtoon.
Alojar o Kavita no seu próprio VPS torna a sua coleção completa disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir de qualquer dispositivo, sem depender do tempo de atividade do hardware doméstico. O suporte multiutilizador com permissões baseadas em funções permite que as famílias partilhem uma biblioteca com controlos de acesso adequados à idade, enquanto o suporte OPDS significa que qualquer aplicação de leitura compatível pode ligar-se ao seu servidor.
Principais características de Kavita
Suporte de Formato Universal
Leia ficheiros CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF e EPUB com deteção automática de formato e renderização otimizada para cada tipo de ficheiro.
Leitores especializados
Modos de leitura dedicados para banda desenhada, manga (da direita para a esquerda), e-books e rolagem de Webtoon adaptam-se automaticamente a cada tipo de conteúdo.
Bibliotecas Multiutilizador
Crie contas de utilizador ilimitadas com funções de administrador, bibliotecário e leitor, além de controlos de restrição de idade para uma navegação segura para a família.
Metadados inteligentes
Kavita+ liga-se a Comic Vine, AniList e outros fornecedores para enriquecer automaticamente a sua biblioteca com capas, descrições e informações do criador.
Suporte OPDS & Tachiyomi
Aceda à sua biblioteca através de qualquer aplicação compatível com OPDS ou da extensão Tachiyomi no Android, dando-lhe flexibilidade na forma como lê.
Por que executar Kavita na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.