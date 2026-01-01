Implemente o Focalboard com instalação em um clique.
Ferramenta de gestão de projetos de código aberto com vistas de Kanban, de tabela, de galeria e de calendário para equipas e indivíduos.
Escolha um plano VPS para Focalboard
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Focalboard
O Focalboard é uma plataforma de gestão de projetos de código aberto desenvolvida pela Mattermost como uma alternativa autoalojada ao Trello, ao Notion e ao Asana. Combina quadros Kanban intuitivos com múltiplos modos de visualização — tabela, galeria e calendário — para que possa visualizar os mesmos dados do projeto no formato que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho. Os cartões suportam propriedades personalizadas, etiquetas, datas de vencimento e anexos, adaptando-se a qualquer tipo de projeto, desde sprints de software a calendários de conteúdo.
Autoalojar o Focalboard no seu VPS significa quadros, cartões e membros de equipa ilimitados a um custo previsível — sem preço por utilizador, sem limites de número de quadros e sem risco de os seus dados de projeto serem monetizados. O backend SQLite leve não requer base de dados externa, mantendo a implementação e a manutenção simples.
Principais características de Focalboard
Múltiplos Modos de Visualização
Alterne entre vistas Kanban, de tabela, de galeria e de calendário dos mesmos dados para corresponder à forma como pensa sobre o projeto.
Propriedades Personalizadas
Adicione campos personalizados, etiquetas, datas e responsáveis aos cartões para adaptar cada quadro aos seus requisitos de fluxo de trabalho específicos.
Colaboração em tempo real
Vários membros da equipa podem editar quadros em simultâneo, com comentários e @menções mantendo a comunicação em contexto.
Importar de Ferramentas Populares
Migre projetos existentes do Trello, Asana e Notion utilizando a funcionalidade de importação integrada para evitar começar do zero.
Templates de Quadro
Modelos pré-construídos para tipos de projeto comuns permitem configurar um novo quadro em segundos com a estrutura certa já implementada.
Por que executar Focalboard na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.