O Focalboard é uma plataforma de gestão de projetos de código aberto desenvolvida pela Mattermost como uma alternativa autoalojada ao Trello, ao Notion e ao Asana. Combina quadros Kanban intuitivos com múltiplos modos de visualização — tabela, galeria e calendário — para que possa visualizar os mesmos dados do projeto no formato que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho. Os cartões suportam propriedades personalizadas, etiquetas, datas de vencimento e anexos, adaptando-se a qualquer tipo de projeto, desde sprints de software a calendários de conteúdo.

Autoalojar o Focalboard no seu VPS significa quadros, cartões e membros de equipa ilimitados a um custo previsível — sem preço por utilizador, sem limites de número de quadros e sem risco de os seus dados de projeto serem monetizados. O backend SQLite leve não requer base de dados externa, mantendo a implementação e a manutenção simples.