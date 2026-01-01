Implemente o jsreport com instalação de um clique.
Plataforma de relatórios JavaScript autoalojada para gerar documentos PDF, Excel e DOCX a partir de modelos HTML via API REST.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com jsreport
jsreport é um servidor de relatórios de código aberto que gera documentos de negócios com qualidade de produção a partir de modelos HTML. As equipas de desenvolvimento utilizam-no como um serviço partilhado que qualquer aplicação na organização pode chamar através de uma API REST — passando dados JSON e recebendo um PDF formatado, folha de cálculo Excel, DOCX ou resposta HTML sem qualquer lógica de renderização na aplicação chamadora. Os modelos são escritos em HTML e CSS padrão usando Handlebars ou outros motores suportados, para que qualquer programador web possa criá-los e mantê-los sem aprender uma DSL proprietária.
O autoalojamento do jsreport mantém os documentos gerados — faturas, contratos, extratos financeiros — na infraestrutura que controla, sem enviar dados de negócios sensíveis para um serviço de renderização de terceiros. Sem taxas por documento e sem limites de utilização.
Principais características de jsreport
Múltiplos formatos de saída
Gere PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV ou XML a partir do mesmo modelo, alternando o formato através de um parâmetro da API sem manter designs separados.
Renderização de REST API
Cada modelo é um endpoint POST – as aplicações passam dados JSON e recebem o documento renderizado de volta, desacoplando a lógica de relatórios do código da aplicação.
Criador baseado no navegador
Crie, pré-visualize e teste modelos de relatório diretamente no navegador utilizando o editor web integrado, sem alternar entre ferramentas.
Marcação de Relatórios
Agende relatórios para serem executados automaticamente em intervalos fixos e entregue-os por email ou armazene o resultado, eliminando as exportações manuais recorrentes.
Versionamento de Template
Monitorize cada alteração a um modelo com histórico de versões integrado e reverta para qualquer versão anterior sem manter um VCS separado.
Por que executar jsreport na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.