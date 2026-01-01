jsreport é um servidor de relatórios de código aberto que gera documentos de negócios com qualidade de produção a partir de modelos HTML. As equipas de desenvolvimento utilizam-no como um serviço partilhado que qualquer aplicação na organização pode chamar através de uma API REST — passando dados JSON e recebendo um PDF formatado, folha de cálculo Excel, DOCX ou resposta HTML sem qualquer lógica de renderização na aplicação chamadora. Os modelos são escritos em HTML e CSS padrão usando Handlebars ou outros motores suportados, para que qualquer programador web possa criá-los e mantê-los sem aprender uma DSL proprietária.

O autoalojamento do jsreport mantém os documentos gerados — faturas, contratos, extratos financeiros — na infraestrutura que controla, sem enviar dados de negócios sensíveis para um serviço de renderização de terceiros. Sem taxas por documento e sem limites de utilização.