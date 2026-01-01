HuggingChat (Chat UI) é a base de código de código aberto por trás de huggingface.co/chat, construída pela Hugging Face como um front-end polido e personalizável para grandes modelos de linguagem. Ao contrário das aplicações de chat bloqueadas por fornecedores, ele comunica com o protocolo da API OpenAI, assim, a mesma implementação pode comunicar com o router dos Provedores de Inferência da Hugging Face, OpenRouter, um servidor llama.cpp local, Ollama, ou qualquer outro endpoint compatível, apenas trocando um URL e uma chave.

Alojá-lo no seu próprio VPS mantém cada conversa, chamada de ferramenta MCP e ficheiro carregado na infraestrutura que controla, enquanto ainda lhe dá acesso a milhares de modelos abertos e proprietários através de qualquer backend de inferência que prefira.