Implemente HuggingChat (Chat UI) com instalação de um clique.
Interface de chat SvelteKit de código aberto que alimenta o HuggingChat e se conecta a qualquer endpoint de modelo compatível com OpenAI.
Escolha um plano VPS para HuggingChat (Chat UI)
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (Chat UI) é a base de código de código aberto por trás de huggingface.co/chat, construída pela Hugging Face como um front-end polido e personalizável para grandes modelos de linguagem. Ao contrário das aplicações de chat bloqueadas por fornecedores, ele comunica com o protocolo da API OpenAI, assim, a mesma implementação pode comunicar com o router dos Provedores de Inferência da Hugging Face, OpenRouter, um servidor llama.cpp local, Ollama, ou qualquer outro endpoint compatível, apenas trocando um URL e uma chave.
Alojá-lo no seu próprio VPS mantém cada conversa, chamada de ferramenta MCP e ficheiro carregado na infraestrutura que controla, enquanto ainda lhe dá acesso a milhares de modelos abertos e proprietários através de qualquer backend de inferência que prefira.
Principais características de HuggingChat (Chat UI)
Router compatível com OpenAI
Aponte para o router Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama, ou qualquer URL compatível com OpenAI e aceda instantaneamente ao seu catálogo completo de modelos.
Encaminhamento inteligente omnicanal
O router LLM integrado seleciona automaticamente o melhor modelo por pedido — multimodal, invocação de ferramentas ou padrão — sem expor a complexidade aos utilizadores finais.
Chamada de ferramenta MCP
Ligue os servidores do Protocolo de Contexto do Modelo para que os chats possam executar pesquisa web, código e ferramentas personalizadas com os resultados transmitidos de volta para a conversa.
Conversas multimodais
Envie imagens, anexos e entrada de voz para modelos de visão e estilo Whisper que suportam entradas multimodais através do seu fornecedor escolhido.
Histórico de conversas persistente
O MongoDB integrado armazena conversas, configurações e assistentes por utilizador para que o histórico sobreviva a reinícios e siga os utilizadores em todos os dispositivos.
Marca personalizada
Substituir o nome da aplicação, a descrição e os recursos para lançar um produto de chat interno totalmente personalizado para a sua equipa ou clientes.
Por que executar HuggingChat (Chat UI) na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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