Littlelink-Server é um serviço de link na bio leve, de código aberto e sem estado, construído como uma alternativa auto-hospedada ao Linktree. Apresenta uma única página de destino que agrega todos os seus links importantes — perfis sociais, canais de conteúdo, email, páginas de doação — por trás de um URL curto que pode colocar em qualquer biografia.

Como a página inteira é gerada a partir de variáveis de ambiente, não há base de dados, painel de administração e nem preço por utilizador. A auto-hospedagem no seu próprio VPS mantém o tráfego de visitantes, a marca e as análises numa infraestrutura que controla, com total propriedade do domínio e zero dados partilhados com uma plataforma de terceiros.