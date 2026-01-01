Implemente o Littlelink-Server com um clique.
Alternativa ao Linktree autoalojada e sem estado para páginas de biografia de criadores, com dezenas de botões de marca social incorporados.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Littlelink-Server
Littlelink-Server é um serviço de link na bio leve, de código aberto e sem estado, construído como uma alternativa auto-hospedada ao Linktree. Apresenta uma única página de destino que agrega todos os seus links importantes — perfis sociais, canais de conteúdo, email, páginas de doação — por trás de um URL curto que pode colocar em qualquer biografia.
Como a página inteira é gerada a partir de variáveis de ambiente, não há base de dados, painel de administração e nem preço por utilizador. A auto-hospedagem no seu próprio VPS mantém o tráfego de visitantes, a marca e as análises numa infraestrutura que controla, com total propriedade do domínio e zero dados partilhados com uma plataforma de terceiros.
Principais características de Littlelink-Server
Contentor sem estado
Não é necessária uma base de dados ou armazenamento persistente - a página inteira é renderizada a partir de variáveis de ambiente, tornando as implementações rápidas e descartáveis.
150+ botões de marca
Inclui botões nativos e reconhecíveis para GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify, e mais de cem outros serviços prontos a usar.
Temas claros e escuros
Escolha entre os modos de apresentação claro e escuro integrados para corresponder à sua marca pessoal sem escrever CSS personalizado.
Ordem de botões personalizada
Reordene quais ligações aparecem primeiro utilizando uma lista simples separada por vírgulas, para que os destinos mais importantes permaneçam visíveis sem ser necessário fazer scroll.
Metadados Open Graph
Inclui tags configuráveis de Open Graph e Twitter Card para que as pré-visualizações nas plataformas sociais mostrem o seu avatar, nome e biografia de forma clara.
Analytics Umami Opcional
Integra-se com o Umami autoalojado para rastrear cliques em links privadamente, sem cookies de terceiros ou rastreadores externos.
Por que executar Littlelink-Server na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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