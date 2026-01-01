Plataforma de comércio eletrónico de código aberto para construir lojas online B2C e B2B modernas e escaláveis.
Escolha um plano VPS para Shopware
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Shopware
O Shopware é uma plataforma de e-commerce de código aberto construída em PHP e Symfony, concebida para comerciantes que procuram flexibilidade, desempenho e controlo total da sua loja online. A sua arquitetura API-first, capacidades headless e o Rule Builder tornam-no igualmente adequado para marcas diretas ao consumidor de rápido crescimento e catálogos B2B complexos com preços personalizados, segmentação e fluxos de trabalho.
O autoalojamento do Shopware no seu próprio VPS mantém os dados dos clientes, encomendas e integrações de pagamento sob o seu controlo, sem taxas por encomenda e sem dependência da plataforma. Este template inclui o Shopware com MariaDB, Redis para cache e sessões, e OpenSearch para uma rápida descoberta de produtos, oferecendo-lhe uma stack de produção pronta para tráfego real.
Principais características de Shopware
Headless e API-first
A API da Loja e a API de Administração permitem construir montras personalizadas e integrações em qualquer framework, mantendo o Shopware como motor de comércio.
Construtor de Regras
Configure preços dinâmicos, promoções, métodos de envio e opções de pagamento com base no carrinho, cliente ou contexto – sem escrever código.
Experiências de compra visuais
Layouts de arrastar e largar e blocos de CMS permitem aos comerciantes criar páginas de categoria e de destino adaptadas a campanhas e segmentos de clientes.
Funcionalidades B2B integradas
Preços específicos para clientes, fluxos de trabalho de orçamentos, gestão de funcionários e encomendas em massa suportam vendas B2B complexas nativamente.
OpenSearch pesquisa de produtos
O OpenSearch impulsiona a pesquisa de produtos rápida e facetada em grandes catálogos com ajuste de relevância e filtros que escalam para além da pesquisa MySQL.
Extensões e aplicações
A Loja Shopware oferece milhares de plugins e aplicações para pagamentos, marketing, ERP e análise de dados, para expandir a plataforma à medida que cresce.
Por que executar Shopware na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.