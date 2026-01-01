Até 69% de desconto para Shopware

Plataforma de comércio eletrónico de código aberto para construir lojas online B2C e B2B modernas e escaláveis.

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1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
MAIS POPULAR
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KVM 2
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Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
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4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
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KVM 8
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21,99/mês
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8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
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KVM 1
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Shopware

O Shopware é uma plataforma de e-commerce de código aberto construída em PHP e Symfony, concebida para comerciantes que procuram flexibilidade, desempenho e controlo total da sua loja online. A sua arquitetura API-first, capacidades headless e o Rule Builder tornam-no igualmente adequado para marcas diretas ao consumidor de rápido crescimento e catálogos B2B complexos com preços personalizados, segmentação e fluxos de trabalho.

O autoalojamento do Shopware no seu próprio VPS mantém os dados dos clientes, encomendas e integrações de pagamento sob o seu controlo, sem taxas por encomenda e sem dependência da plataforma. Este template inclui o Shopware com MariaDB, Redis para cache e sessões, e OpenSearch para uma rápida descoberta de produtos, oferecendo-lhe uma stack de produção pronta para tráfego real.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Shopware

Headless e API-first

A API da Loja e a API de Administração permitem construir montras personalizadas e integrações em qualquer framework, mantendo o Shopware como motor de comércio.

Construtor de Regras

Configure preços dinâmicos, promoções, métodos de envio e opções de pagamento com base no carrinho, cliente ou contexto – sem escrever código.

Experiências de compra visuais

Layouts de arrastar e largar e blocos de CMS permitem aos comerciantes criar páginas de categoria e de destino adaptadas a campanhas e segmentos de clientes.

Funcionalidades B2B integradas

Preços específicos para clientes, fluxos de trabalho de orçamentos, gestão de funcionários e encomendas em massa suportam vendas B2B complexas nativamente.

OpenSearch pesquisa de produtos

O OpenSearch impulsiona a pesquisa de produtos rápida e facetada em grandes catálogos com ajuste de relevância e filtros que escalam para além da pesquisa MySQL.

Extensões e aplicações

A Loja Shopware oferece milhares de plugins e aplicações para pagamentos, marketing, ERP e análise de dados, para expandir a plataforma à medida que cresce.

Por que executar Shopware na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Lance com um clique

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Lance localmente. Cresça globalmente

Escolha um servidor perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos datacenters na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

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