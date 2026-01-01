O Shopware é uma plataforma de e-commerce de código aberto construída em PHP e Symfony, concebida para comerciantes que procuram flexibilidade, desempenho e controlo total da sua loja online. A sua arquitetura API-first, capacidades headless e o Rule Builder tornam-no igualmente adequado para marcas diretas ao consumidor de rápido crescimento e catálogos B2B complexos com preços personalizados, segmentação e fluxos de trabalho.

O autoalojamento do Shopware no seu próprio VPS mantém os dados dos clientes, encomendas e integrações de pagamento sob o seu controlo, sem taxas por encomenda e sem dependência da plataforma. Este template inclui o Shopware com MariaDB, Redis para cache e sessões, e OpenSearch para uma rápida descoberta de produtos, oferecendo-lhe uma stack de produção pronta para tráfego real.