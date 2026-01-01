O Dashy é um painel de controlo pessoal autoalojado que lhe oferece uma página inicial bonita e personalizável para todos os seus serviços, aplicações e marcadores. Com centenas de ícones incorporados, um ecossistema de widgets abrangente e um editor de configuração visual, pode criar uma interface personalizada sem editar ficheiros YAML. Verificações de estado em tempo real monitorizam os seus serviços continuamente, para que saiba sempre o que está ativo e a funcionar.

Autoalojar o Dashy no seu VPS significa que o seu painel de controlo está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir de qualquer dispositivo, com todos os dados de configuração sob o seu controlo. Não há taxas de subscrição, sem limites de utilização e sem acesso de terceiros à topologia da sua infraestrutura — apenas um ponto de entrada rápido e privado para tudo o que executa.