Implemente o Dashy com instalação de um clique.
Painel de controlo autoalojado altamente personalizável para organizar todos os seus serviços, marcadores e widgets num só lugar.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Dashy
O Dashy é um painel de controlo pessoal autoalojado que lhe oferece uma página inicial bonita e personalizável para todos os seus serviços, aplicações e marcadores. Com centenas de ícones incorporados, um ecossistema de widgets abrangente e um editor de configuração visual, pode criar uma interface personalizada sem editar ficheiros YAML. Verificações de estado em tempo real monitorizam os seus serviços continuamente, para que saiba sempre o que está ativo e a funcionar.
Autoalojar o Dashy no seu VPS significa que o seu painel de controlo está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir de qualquer dispositivo, com todos os dados de configuração sob o seu controlo. Não há taxas de subscrição, sem limites de utilização e sem acesso de terceiros à topologia da sua infraestrutura — apenas um ponto de entrada rápido e privado para tudo o que executa.
Principais características de Dashy
Monitorização do Estado do Serviço
Monitoriza continuamente se os seus serviços estão online e exibe indicadores de estado em tempo real para que possa detetar interrupções rapidamente.
Editor Visual de Configuração
Edite a disposição, as secções e os itens do painel de controlo através de uma interface de apontar e clicar, sem tocar nos ficheiros de configuração YAML.
Ecossistema Rico de Widgets
Adicione previsões meteorológicas, feeds RSS, estatísticas do sistema, relógios e dezenas de outros widgets para transformar o painel de controlo num centro de informação.
Vasta biblioteca de ícones
Inclui mais de 400 ícones de serviço pré-configurados e suporta ícones personalizados, mantendo o seu painel de controlo visualmente consistente e fácil de navegar.
Suporte para várias páginas
Organize os serviços em várias páginas e secções, tornando prático gerir um grande número de aplicações sem desorganização.
Por que executar Dashy na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.