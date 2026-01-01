Implemente tinyMediaManager com instalação de um clique.
Gestor de multimédia multiplataforma para organizar filmes e programas de TV, obter metadados e gerar ficheiros NFO para centros de multimédia.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com tinyMediaManager
O tinyMediaManager é um gestor de multimédia autoalojado que organiza as suas coleções de filmes e séries de televisão ao obter metadados ricos, arte e classificações do TheMovieDB, TheTVDB e Fanart.tv. Renomeia ficheiros de acordo com modelos configuráveis, gera ficheiros NFO compatíveis com Kodi, Emby, Jellyfin, Plex e MediaPortal, e gere automaticamente estruturas complexas de vários discos e vários episódios.
Implementado como um ambiente de trabalho gráfico acessível via noVNC, executa-se inteiramente no seu navegador na porta 4000 sem qualquer software cliente. O autoalojamento no seu VPS significa que toda a sua biblioteca de multimédia pode ser organizada e mantida remotamente, com todos os metadados armazenados localmente sob o seu controlo.
Principais características de tinyMediaManager
Obtenção de Metadados
Obtém metadados ricos, capas, trailers e classificações do TheMovieDB, TheTVDB e Fanart.tv para filmes e séries de TV.
Geração de Ficheiro NFO
Cria ficheiros NFO no formato esperado por Kodi, Emby, Jellyfin, Plex e MediaPortal, mantendo o centro de multimédia sempre sincronizado.
Renomeação Automática de Ficheiros
Renomeia e reorganiza os seus ficheiros e pastas de multimédia de acordo com modelos totalmente configuráveis com base em metadados obtidos.
Apoio a Programa de TV
Deteta e organiza estruturas multi-temporada e multi-episódio, incluindo especiais, episódios divididos e convenções de nomenclatura alternativas.
Desktop baseado em navegador
Funciona como um ambiente de trabalho completo acessível através do noVNC em qualquer navegador – não é necessário cliente VNC ou instalação local.
Por que executar tinyMediaManager na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.