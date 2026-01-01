O tinyMediaManager é um gestor de multimédia autoalojado que organiza as suas coleções de filmes e séries de televisão ao obter metadados ricos, arte e classificações do TheMovieDB, TheTVDB e Fanart.tv. Renomeia ficheiros de acordo com modelos configuráveis, gera ficheiros NFO compatíveis com Kodi, Emby, Jellyfin, Plex e MediaPortal, e gere automaticamente estruturas complexas de vários discos e vários episódios.

Implementado como um ambiente de trabalho gráfico acessível via noVNC, executa-se inteiramente no seu navegador na porta 4000 sem qualquer software cliente. O autoalojamento no seu VPS significa que toda a sua biblioteca de multimédia pode ser organizada e mantida remotamente, com todos os metadados armazenados localmente sob o seu controlo.