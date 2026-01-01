Implemente o Wealthfolio com instalação de um clique.
Monitor de investimentos pessoais de código aberto para carteiras, património líquido e análises de desempenho financeiro.
Escolha um plano VPS para Wealthfolio
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Wealthfolio
Wealthfolio é um rastreador de investimentos de código aberto, focado na privacidade, que consolida participações de múltiplos corretores e bancos num único painel. Monitoriza o desempenho da carteira, o património líquido, os dividendos e os rendimentos, e compara os seus retornos com índices como o S&P 500 – tudo sem enviar os seus dados financeiros para uma cloud de terceiros.
Alojar o Wealthfolio no seu próprio VPS coloca-o em controlo total dos seus registos financeiros. A aplicação armazena tudo numa base de dados SQLite local, tornando as cópias de segurança simples e eliminando as taxas de subscrição. Com suporte para importações CSV, simulações de Monte Carlo para planeamento de reforma e recomendações integradas de reequilíbrio de carteira, cobre todo o espectro da gestão de investimentos pessoais.
Principais características de Wealthfolio
Consolidação de multi-corretoras
Consolidar ativos de múltiplos corretores e contas bancárias num único painel unificado, com suporte para importação CSV para uma integração fácil.
Análise de desempenho de portefólio
Compare o desempenho da conta com os principais índices, como o S&P 500, e acompanhe os retornos ponderados pelo tempo ao longo de todo o seu histórico de investimentos.
Acompanhamento do património líquido
Monitorize todos os ativos e passivos em conjunto para obter uma imagem precisa e atualizada da sua posição financeira total ao longo do tempo.
Monitorização de dividendos e rendimentos
Monitorize automaticamente os pagamentos de dividendos e os rendimentos de juros em todos os investimentos, proporcionando uma visão clara dos fluxos de rendimento passivo.
Ferramentas de planeamento da reforma
Execute simulações de Monte Carlo e projeções FIRE para testar a sua estratégia de poupança sob stress e estimar quando pode alcançar a independência financeira.
Rebalanceamento do portefólio
Defina as percentagens de alocação de ativos alvo e receba recomendações de reequilíbrio que mantêm o seu portefólio alinhado com a sua estratégia de investimento.
Por que executar Wealthfolio na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.