Wealthfolio é um rastreador de investimentos de código aberto, focado na privacidade, que consolida participações de múltiplos corretores e bancos num único painel. Monitoriza o desempenho da carteira, o património líquido, os dividendos e os rendimentos, e compara os seus retornos com índices como o S&P 500 – tudo sem enviar os seus dados financeiros para uma cloud de terceiros.

Alojar o Wealthfolio no seu próprio VPS coloca-o em controlo total dos seus registos financeiros. A aplicação armazena tudo numa base de dados SQLite local, tornando as cópias de segurança simples e eliminando as taxas de subscrição. Com suporte para importações CSV, simulações de Monte Carlo para planeamento de reforma e recomendações integradas de reequilíbrio de carteira, cobre todo o espectro da gestão de investimentos pessoais.