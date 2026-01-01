Implemente o Cloudreve com instalação em um clique.
Plataforma de armazenamento na cloud autoalojada com partilha de ficheiros, pré-visualização online e suporte multiutilizador sob o seu controlo total.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Cloudreve
O Cloudreve é uma plataforma de armazenamento na nuvem autoalojada de código aberto, com mais de 27.000 estrelas no GitHub, construída para dar a indivíduos e equipas uma unidade de nuvem privada que controlam totalmente. Oferece uma experiência refinada, ao estilo do Google Drive – carregamentos por arrastar e largar, ligações partilháveis, pré-visualização de multimédia online e integração WebDAV no ambiente de trabalho – enquanto armazena cada ficheiro na infraestrutura que possui.
Ao contrário dos serviços comerciais de armazenamento na nuvem, o Cloudreve não impõe taxas por utilizador, nenhuma análise de ficheiros e nenhum limite de armazenamento para além da capacidade do disco do seu VPS. Suporta múltiplos backends de armazenamento, incluindo disco local, serviços compatíveis com S3, OneDrive e Google Drive, permitindo unificar armazenamento díspar sob um único ponto de acesso. Esta implementação emparelha o Cloudreve com PostgreSQL e Redis para armazenamento fiável de metadados e navegação rápida de ficheiros.
Principais características de Cloudreve
Múltiplos backends de armazenamento
Ligue o disco local, buckets compatíveis com S3, OneDrive ou Google Drive e gira todo o armazenamento a partir de uma interface unificada.
Partilha segura de ficheiros
Crie ligações de partilha com proteção opcional por palavra-passe, datas de expiração e limites de download para controlar quem acede ao quê.
Pré-visualização de media online
Pré-visualize imagens, vídeos, áudio, documentos e ficheiros de código diretamente no navegador sem descarregar.
Acesso WebDAV ao ambiente de trabalho
Montar o Cloudreve como uma unidade de rede no Windows, macOS ou Linux para integração nativa do sistema de ficheiros sem software adicional.
Multiutilizador com quotas
Crie contas de utilizador com quotas de armazenamento individuais e níveis de permissão para famílias, equipas ou clientes.
Por que executar Cloudreve na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.