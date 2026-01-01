Até 69% de desconto para Cloudreve

Implemente o Cloudreve com instalação em um clique.

Plataforma de armazenamento na cloud autoalojada com partilha de ficheiros, pré-visualização online e suporte multiutilizador sob o seu controlo total.

Lance a sua aplicação instantaneamente
Backups automáticos semanais gratuitos
VPS gerido por IA
5,49  € /mês
Escolha um plano
Garantia de reembolso de 30 dias
Implemente o Cloudreve com instalação em um clique.

Escolha um plano VPS para Cloudreve

69% de desconto
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 131,76 € (preço normal de 431,76 €). Renovado por 11,99 €/mês.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
64% de desconto
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 191,76 € (preço normal de 527,76 €). Renovado por 14,99 €/mês.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 263,76 € (preço normal de 863,76 €). Renovado por 27,99 €/mês.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 527,76 € (preço normal de 1.559,76 €). Renovado por 49,99 €/mês.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 131,76 € (preço normal de 431,76 €). Renovado por 11,99 €/mês.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
64% de desconto
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 191,76 € (preço normal de 527,76 €). Renovado por 14,99 €/mês.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 263,76 € (preço normal de 863,76 €). Renovado por 27,99 €/mês.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 527,76 € (preço normal de 1.559,76 €). Renovado por 49,99 €/mês.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Cloudreve

O Cloudreve é uma plataforma de armazenamento na nuvem autoalojada de código aberto, com mais de 27.000 estrelas no GitHub, construída para dar a indivíduos e equipas uma unidade de nuvem privada que controlam totalmente. Oferece uma experiência refinada, ao estilo do Google Drive – carregamentos por arrastar e largar, ligações partilháveis, pré-visualização de multimédia online e integração WebDAV no ambiente de trabalho – enquanto armazena cada ficheiro na infraestrutura que possui.

Ao contrário dos serviços comerciais de armazenamento na nuvem, o Cloudreve não impõe taxas por utilizador, nenhuma análise de ficheiros e nenhum limite de armazenamento para além da capacidade do disco do seu VPS. Suporta múltiplos backends de armazenamento, incluindo disco local, serviços compatíveis com S3, OneDrive e Google Drive, permitindo unificar armazenamento díspar sob um único ponto de acesso. Esta implementação emparelha o Cloudreve com PostgreSQL e Redis para armazenamento fiável de metadados e navegação rápida de ficheiros.

Comece agora
O que pode criar com {name}

Principais características de Cloudreve

Múltiplos backends de armazenamento

Ligue o disco local, buckets compatíveis com S3, OneDrive ou Google Drive e gira todo o armazenamento a partir de uma interface unificada.

Partilha segura de ficheiros

Crie ligações de partilha com proteção opcional por palavra-passe, datas de expiração e limites de download para controlar quem acede ao quê.

Pré-visualização de media online

Pré-visualize imagens, vídeos, áudio, documentos e ficheiros de código diretamente no navegador sem descarregar.

Acesso WebDAV ao ambiente de trabalho

Montar o Cloudreve como uma unidade de rede no Windows, macOS ou Linux para integração nativa do sistema de ficheiros sem software adicional.

Multiutilizador com quotas

Crie contas de utilizador com quotas de armazenamento individuais e níveis de permissão para famílias, equipas ou clientes.

Por que executar Cloudreve na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

A verificar...

Lance localmente. Cresça globalmente

Escolha um servidor perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos datacenters na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.
Comece agora
Lance localmente. Cresça globalmente

Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

Comece agora

Explore mais aplicações para implementar

WireGuard Easy

WireGuard Easy

WireGuard Easy é uma interface de gestão de VPN baseada na web para WireGuard

Implementar
2FAuth

2FAuth

Gestor de códigos de autenticação de dois fatores autoalojado para web e móvel

Implementar
Actual Budget

Actual Budget

Aplicação de finanças pessoais focada na privacidade com orçamentação por envelopes

Implementar
Ver todas as aplicações

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.