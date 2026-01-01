O Cloudreve é uma plataforma de armazenamento na nuvem autoalojada de código aberto, com mais de 27.000 estrelas no GitHub, construída para dar a indivíduos e equipas uma unidade de nuvem privada que controlam totalmente. Oferece uma experiência refinada, ao estilo do Google Drive – carregamentos por arrastar e largar, ligações partilháveis, pré-visualização de multimédia online e integração WebDAV no ambiente de trabalho – enquanto armazena cada ficheiro na infraestrutura que possui.

Ao contrário dos serviços comerciais de armazenamento na nuvem, o Cloudreve não impõe taxas por utilizador, nenhuma análise de ficheiros e nenhum limite de armazenamento para além da capacidade do disco do seu VPS. Suporta múltiplos backends de armazenamento, incluindo disco local, serviços compatíveis com S3, OneDrive e Google Drive, permitindo unificar armazenamento díspar sob um único ponto de acesso. Esta implementação emparelha o Cloudreve com PostgreSQL e Redis para armazenamento fiável de metadados e navegação rápida de ficheiros.