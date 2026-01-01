Implemente o Fusio com um clique de instalação.
Plataforma de gestão de API de código aberto para construir, operar e monetizar APIs com um portal de programador visual.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Fusio
O Fusio é uma plataforma de gestão de API de código aberto e autoalojada que funciona tanto como um gateway de API quanto como um construtor de backend. Permite expor tabelas de base de dados, microsserviços ou lógica personalizada como APIs REST sem escrever código repetitivo — suportando MySQL, PostgreSQL, MongoDB e muito mais. Um portal de programador integrado oferece aos programadores externos acesso self-service, gestão de chaves de API e documentação OpenAPI em tempo real, enquanto os planos de subscrição e o controlo de taxa tornam simples monetizar as suas APIs.
Com suporte nativo para Model Context Protocol (MCP), o Fusio também pode servir como um hub de integração para agentes de IA, conectando os seus dados e serviços diretamente em fluxos de trabalho LLM. O autoalojamento no seu VPS mantém todo o tráfego de API e a lógica de negócio sob o seu controlo.
Principais características de Fusio
Base de dados para API
Exponha MySQL, PostgreSQL, MongoDB e outras fontes de dados como APIs REST governadas sem escrever código boilerplate.
Portal do Desenvolvedor
Disponibilize a programadores externos acesso self-service à API, gestão de chaves e documentação OpenAPI em tempo real num portal personalizado.
Monetização de API
Crie planos de subscrição e escalões de limitação de taxa para cobrar pela utilização da API com quotas configuráveis e integração de faturação.
Integração MCP
Ligue as suas APIs diretamente nos fluxos de trabalho de agentes de IA através do suporte nativo do Protocolo de Contexto do Modelo para integração de ferramentas LLM.
Geração de SDK
Gerar automaticamente SDKs de cliente para todas as principais linguagens de programação para acelerar as integrações de API de terceiros.
Por que executar Fusio na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.