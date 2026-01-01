O Fusio é uma plataforma de gestão de API de código aberto e autoalojada que funciona tanto como um gateway de API quanto como um construtor de backend. Permite expor tabelas de base de dados, microsserviços ou lógica personalizada como APIs REST sem escrever código repetitivo — suportando MySQL, PostgreSQL, MongoDB e muito mais. Um portal de programador integrado oferece aos programadores externos acesso self-service, gestão de chaves de API e documentação OpenAPI em tempo real, enquanto os planos de subscrição e o controlo de taxa tornam simples monetizar as suas APIs.

Com suporte nativo para Model Context Protocol (MCP), o Fusio também pode servir como um hub de integração para agentes de IA, conectando os seus dados e serviços diretamente em fluxos de trabalho LLM. O autoalojamento no seu VPS mantém todo o tráfego de API e a lógica de negócio sob o seu controlo.