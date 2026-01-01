Kaneo é uma aplicação de gestão de projetos autoalojada que se foca em fornecer o que as equipas precisam sem complexidade desnecessária. Organiza o trabalho através de projetos, tarefas e quadros kanban, com colaboração em tempo real via ligações WebSocket para que os membros da equipa vejam as atualizações sem atualizar a página.

Ao contrário das ferramentas de gestão de projetos empresariais que adicionam camadas de funcionalidades raramente utilizadas, o Kaneo é construído em torno de uma interface mínima. Integra-se com repositórios GitHub para ligar as alterações de código a tarefas de projeto, e suporta GitHub OAuth para que as equipas possam autenticar-se com contas de programador existentes. Todos os dados do projeto são armazenados numa base de dados PostgreSQL na sua própria infraestrutura.