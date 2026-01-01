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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Kaneo

Kaneo é uma aplicação de gestão de projetos autoalojada que se foca em fornecer o que as equipas precisam sem complexidade desnecessária. Organiza o trabalho através de projetos, tarefas e quadros kanban, com colaboração em tempo real via ligações WebSocket para que os membros da equipa vejam as atualizações sem atualizar a página.

Ao contrário das ferramentas de gestão de projetos empresariais que adicionam camadas de funcionalidades raramente utilizadas, o Kaneo é construído em torno de uma interface mínima. Integra-se com repositórios GitHub para ligar as alterações de código a tarefas de projeto, e suporta GitHub OAuth para que as equipas possam autenticar-se com contas de programador existentes. Todos os dados do projeto são armazenados numa base de dados PostgreSQL na sua própria infraestrutura.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Kaneo

Quadros de Tarefas Kanban

Visualize o trabalho do projeto como cartões de tarefas móveis através das colunas do fluxo de trabalho, dando a toda a equipa uma visão partilhada do que está em progresso e do que está feito.

Integração com GitHub

Ligue os repositórios do GitHub a projetos e sincronize a atividade do código diretamente na linha do tempo do projeto sem alternar entre ferramentas.

Colaboração em Tempo Real

As conexões WebSocket enviam as atualizações do quadro para todos os membros da equipa ativos instantaneamente, para que o quadro reflita sempre o estado atual sem atualizações manuais.

Iniciar sessão OAuth do GitHub

Os membros da equipa iniciam sessão com as suas contas GitHub existentes, eliminando a necessidade de gerir um conjunto separado de credenciais para a ferramenta do projeto.

Minimalista por Design

A Kaneo fornece apenas as funcionalidades que as equipas realmente utilizam – projetos, tarefas e quadros – sem a sobrecarga de configuração de alternativas de nível empresarial.

Por que executar Kaneo na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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