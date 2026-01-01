Implemente o Overleaf numa instalação com um clique.
Editor LaTeX colaborativo de código aberto para escrita científica, artigos de investigação e documentos técnicos.
Escolha um plano VPS para Overleaf
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Overleaf
Overleaf é um editor LaTeX colaborativo baseado em navegador, utilizado por milhões de investigadores, académicos e engenheiros em todo o mundo. Substitui as instalações locais de LaTeX por um ambiente baseado na nuvem onde as equipas podem escrever, compilar e rever documentos em tempo real — com suporte completo para LaTeX, incluindo pacotes personalizados, BibTeX e referências cruzadas.
O alojamento próprio do Overleaf no seu próprio VPS mantém a investigação sensível, manuscritos proprietários e documentos institucionais totalmente sob o seu controlo. Obtém a mesma colaboração em tempo real e o mesmo pipeline de compilação LaTeX rico que o serviço na nuvem, sem que os dados saiam da sua infraestrutura ou exijam subscrições SaaS por utilizador.
Principais características de Overleaf
Colaboração em Tempo Real
Vários autores editam o mesmo documento LaTeX simultaneamente, com as alterações a surgirem instantaneamente para todos os colaboradores.
Compilação Completa de LaTeX
Compila documentos com pdfLaTeX, XeLaTeX e LuaLaTeX, incluindo suporte para pacotes personalizados, BibTeX e bibliografias Biber.
Histórico de versões
Cada versão guardada de um documento é mantida, permitindo comparar alterações e restaurar qualquer estado anterior do seu projeto.
Biblioteca de templates rica
Comece novos documentos a partir de uma biblioteca integrada de modelos académicos, de periódicos, de teses e de apresentações, sem configuração manual.
Controlo de Alterações
Rever e aceitar ou rejeitar edições individuais de colaboradores, correspondendo aos fluxos de trabalho de revisão utilizados na publicação académica.
Integração Git
Faça push e pull de projetos de repositórios Git, permitindo fluxos de trabalho de edição local juntamente com o editor baseado no navegador.
Por que executar Overleaf na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.