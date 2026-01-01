Overleaf é um editor LaTeX colaborativo baseado em navegador, utilizado por milhões de investigadores, académicos e engenheiros em todo o mundo. Substitui as instalações locais de LaTeX por um ambiente baseado na nuvem onde as equipas podem escrever, compilar e rever documentos em tempo real — com suporte completo para LaTeX, incluindo pacotes personalizados, BibTeX e referências cruzadas.

O alojamento próprio do Overleaf no seu próprio VPS mantém a investigação sensível, manuscritos proprietários e documentos institucionais totalmente sob o seu controlo. Obtém a mesma colaboração em tempo real e o mesmo pipeline de compilação LaTeX rico que o serviço na nuvem, sem que os dados saiam da sua infraestrutura ou exijam subscrições SaaS por utilizador.