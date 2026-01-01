O Bionic GPT é um substituto on-premise de código aberto para o ChatGPT, concebido para organizações que necessitam de IA generativa, mantendo os dados estritamente confidenciais. Construído em torno de um núcleo Rust de alto desempenho, combina uma interface familiar estilo ChatGPT com funcionalidades empresariais como espaços de trabalho de equipa, controlo de acesso baseado em funções, registos de auditoria e pipelines de Geração Aumentada por Recuperação (RAG) baseados em agentes para qualquer formato de documento.

O autoalojamento do Bionic GPT no seu VPS mantém os prompts, histórico de conversas, embeddings e documentos carregados dentro da infraestrutura que controla, sem taxas por utilizador ou partilha de dados com terceiros. A plataforma conecta-se a qualquer modelo compatível com OpenAI — instâncias Ollama locais ou fornecedores remotos — e inclui PostgreSQL com pgvector para pesquisa semântica, além de um motor RAG dedicado para ingestão de documentos e geração de embeddings.