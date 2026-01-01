Implemente Bionic GPT com instalação de um clique.
Alternativa ao ChatGPT autoalojada no local com chat de equipa, assistentes com tecnologia RAG e controlo de acesso baseado em funções para empresas.
Escolha um plano VPS para Bionic GPT
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Bionic GPT
O Bionic GPT é um substituto on-premise de código aberto para o ChatGPT, concebido para organizações que necessitam de IA generativa, mantendo os dados estritamente confidenciais. Construído em torno de um núcleo Rust de alto desempenho, combina uma interface familiar estilo ChatGPT com funcionalidades empresariais como espaços de trabalho de equipa, controlo de acesso baseado em funções, registos de auditoria e pipelines de Geração Aumentada por Recuperação (RAG) baseados em agentes para qualquer formato de documento.
O autoalojamento do Bionic GPT no seu VPS mantém os prompts, histórico de conversas, embeddings e documentos carregados dentro da infraestrutura que controla, sem taxas por utilizador ou partilha de dados com terceiros. A plataforma conecta-se a qualquer modelo compatível com OpenAI — instâncias Ollama locais ou fornecedores remotos — e inclui PostgreSQL com pgvector para pesquisa semântica, além de um motor RAG dedicado para ingestão de documentos e geração de embeddings.
Principais características de Bionic GPT
Experiência de chat familiar
Uma interface polida estilo ChatGPT com histórico de conversas e temas completos permite que as equipas adotem a ferramenta sem retreinamento, enquanto uma interface de utilizador (UI) rápida em Rust mantém as interações dinâmicas.
Assistentes de RAG agênticos
Crie assistentes baseados nos seus próprios documentos – PDF, HTML, CSV, PPTX e muito mais – com segmentação sem código, embeddings e prompts de sistema configurados através da interface web.
Equipas e RBAC
Organize os utilizadores em espaços de trabalho de equipa isolados, governe o acesso a funcionalidades através de funções do seu SSO e aplique limites de utilização de tokens por função para partilhar a capacidade do modelo de forma justa.
Traga qualquer LLM
Conecte-se a modelos locais via Ollama ou fornecedores remotos utilizando APIs compatíveis com OpenAI, e permita que os utilizadores alternem entre modelos sem sair da conversa.
Privacidade desde a conceção
Documentos, embeddings e histórico de conversas permanecem dentro do seu VPS, com segurança ao nível da linha do Postgres e contentores mínimos criados de raiz, proporcionando defesa em profundidade.
Por que executar Bionic GPT na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
9router
Proxy de encaminhamento de API de IA com otimização de tokens para mais de 40 fornecedores de LLM