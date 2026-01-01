Implemente o Organizr com instalação de um clique.
Organizador de serviços HTPC e homelab que carrega todos os seus separadores autoalojados numa única interface web unificada.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Organizr
Organizr é um painel de serviços autoalojados que substitui dezenas de favoritos do navegador por uma interface única baseada em separadores. Em vez de alternar entre múltiplos separadores do navegador para gerir Sonarr, Radarr, Plex e outros serviços de homelab, o Organizr carrega-os todos como separadores iFrame dentro de uma única página web — com contas de utilizador, controlo de acessos e restrições para convidados incorporados.
Com suporte para autenticação Plex, Emby e LDAP, grupos de utilizadores ilimitados e integração Nginx auth_request, o Organizr vai além de uma simples página de links. Funciona como uma camada de acesso leve para toda a sua stack autoalojada, permitindo conceder acesso a utilizadores ou convidados específicos apenas aos separadores que escolher.
Principais características de Organizr
Interface baseada em separadores
Carregue qualquer serviço autoalojado como um separador iFrame, proporcionando-lhe uma página unificada para gerir todo o seu homelab sem alternar entre separadores do navegador.
Grupos de Utilizadores e Controlo de Acesso
Crie grupos de utilizadores ilimitados e controle quais separadores cada grupo pode ver – incluindo acesso de convidado apenas de leitura para serviços partilhados.
Suporte para Multi-Autenticação
Autentique os utilizadores com credenciais Plex, Emby, LDAP ou sFTP, além das contas locais do Organizr.
Integração de Autenticação Nginx
Utilize o Organizr como um provedor auth_request para Nginx, adicionando proteção de login estilo SSO a serviços que não possuem autenticação integrada.
Temas Personalizáveis
O controlo total da paleta de cores permite personalizar o Organizr para corresponder à sua marca ou estética escura/clara preferida.
Apoio Fail2ban
A integração nativa do Fail2ban protege o seu login do Organizr contra ataques de força bruta com o bloqueio automático de IPs.
Por que executar Organizr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.