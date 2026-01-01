Organizr é um painel de serviços autoalojados que substitui dezenas de favoritos do navegador por uma interface única baseada em separadores. Em vez de alternar entre múltiplos separadores do navegador para gerir Sonarr, Radarr, Plex e outros serviços de homelab, o Organizr carrega-os todos como separadores iFrame dentro de uma única página web — com contas de utilizador, controlo de acessos e restrições para convidados incorporados.

Com suporte para autenticação Plex, Emby e LDAP, grupos de utilizadores ilimitados e integração Nginx auth_request, o Organizr vai além de uma simples página de links. Funciona como uma camada de acesso leve para toda a sua stack autoalojada, permitindo conceder acesso a utilizadores ou convidados específicos apenas aos separadores que escolher.