Implemente o SkySend com instalação de um clique.
Criptografado de ponta a ponta, partilha de ficheiros e notas auto-hospedável com arquitetura de servidor de conhecimento zero.
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O que pode criar com SkySend
O SkySend é um serviço minimalista, que pode ser auto-hospedado, para partilhar ficheiros e notas com encriptação de ponta a ponta. Os ficheiros e as notas são encriptados inteiramente no navegador utilizando AES-256-GCM antes de chegarem ao servidor, pelo que o servidor armazena apenas blobs encriptados e nunca tem acesso à chave de desencriptação. Não existem contas, telemetria nem análises.
Auto-hospedar o SkySend no seu próprio VPS mantém o conteúdo partilhado sob o seu controlo total, preservando as garantias de privacidade da encriptação de conhecimento zero. Inspirado no Mozilla Send e no PrivateBin, utiliza primitivas de segurança modernas, como a derivação de chave HKDF-SHA256 e a proteção por palavra-passe Argon2id, para fornecer uma alternativa rápida e segura aos serviços comerciais de partilha de ficheiros.
Principais características de SkySend
Encriptação de conhecimento zero
A encriptação de streaming AES-256-GCM é realizada inteiramente no browser, com a chave de desencriptação a residir apenas no fragmento do URL e nunca a chegar ao servidor.
Não são necessárias contas
Carregue ficheiros ou partilhe notas instantaneamente, sem registo, telemetria ou rastreamento – os links de partilha funcionam para qualquer destinatário, sem necessidade de inscrição.
Notas encriptadas
Partilhe fragmentos de texto, palavras-passe, código com realce de sintaxe, Markdown ou chaves SSH com autodestruição opcional após leitura e limites de visualização configuráveis.
Proteção de Palavra-passe
Proteção de palavra-passe Argon2id opcional com derivação de chave com requisitos de memória elevados e resistente a GPU para defender contra ataques de força bruta em conteúdo partilhado.
Armazenamento compatível com S3
Suporte de backend opcional para Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner e Wasabi, com URLs pré-assinados para downloads diretos aplicando expiração e limites.
Expiração configurável
Defina limites de transferência e prazos de validade por carregamento, com limpeza automática de entradas expiradas e um painel de controlo integrado para monitorizar partilhas ativas.
Por que executar SkySend na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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