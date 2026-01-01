O SkySend é um serviço minimalista, que pode ser auto-hospedado, para partilhar ficheiros e notas com encriptação de ponta a ponta. Os ficheiros e as notas são encriptados inteiramente no navegador utilizando AES-256-GCM antes de chegarem ao servidor, pelo que o servidor armazena apenas blobs encriptados e nunca tem acesso à chave de desencriptação. Não existem contas, telemetria nem análises.

Auto-hospedar o SkySend no seu próprio VPS mantém o conteúdo partilhado sob o seu controlo total, preservando as garantias de privacidade da encriptação de conhecimento zero. Inspirado no Mozilla Send e no PrivateBin, utiliza primitivas de segurança modernas, como a derivação de chave HKDF-SHA256 e a proteção por palavra-passe Argon2id, para fornecer uma alternativa rápida e segura aos serviços comerciais de partilha de ficheiros.