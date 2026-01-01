Teable é uma alternativa rápida e de código aberto ao Airtable que combina uma interface de folha de cálculo familiar com todo o poder de uma base de dados PostgreSQL. Suporta tipos de campo avançados, múltiplos modos de visualização, colaboração em tempo real e filtragem ao nível da linha — tudo suportado por uma base de dados que controla totalmente.

Alojar o Teable num VPS significa que os seus dados de negócio residem na sua própria instância PostgreSQL, sem limites de linhas, sem taxas por utilizador e sem dependência de fornecedor. As equipas podem criar ferramentas internas, rastreadores de projetos e bases de dados estilo CRM sem escrever código.