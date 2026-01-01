Implemente o Teable com instalação de um clique.
Base de dados de código aberto e sem código, com uma interface de folha de cálculo, impulsionada por PostgreSQL e colaboração em tempo real.
Escolha um plano VPS para Teable
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Teable
Teable é uma alternativa rápida e de código aberto ao Airtable que combina uma interface de folha de cálculo familiar com todo o poder de uma base de dados PostgreSQL. Suporta tipos de campo avançados, múltiplos modos de visualização, colaboração em tempo real e filtragem ao nível da linha — tudo suportado por uma base de dados que controla totalmente.
Alojar o Teable num VPS significa que os seus dados de negócio residem na sua própria instância PostgreSQL, sem limites de linhas, sem taxas por utilizador e sem dependência de fornecedor. As equipas podem criar ferramentas internas, rastreadores de projetos e bases de dados estilo CRM sem escrever código.
Principais características de Teable
Backend PostgreSQL
Todos os dados são armazenados numa base de dados PostgreSQL padrão que possui, sem formato proprietário ou dependência de fornecedor.
Múltiplos tipos de visualização
Alterne entre as vistas de grelha, galeria, kanban, calendário e formulário para trabalhar com os dados no formato que melhor se adequa a cada fluxo de trabalho.
Colaboração em tempo real
Vários membros da equipa podem editar tabelas simultaneamente com atualizações em tempo real e sem conflitos.
Sem limites de linhas
Ao contrário das alternativas SaaS, o Teable autoalojado não impõe limites artificiais em linhas, tabelas ou no tamanho do espaço de trabalho.
Acesso API
Uma API RESTful permite integrar dados do Teable com ferramentas externas, plataformas de automação e aplicações personalizadas.
Por que executar Teable na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.