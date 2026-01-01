Implemente o Verdaccio com instalação de um clique.
Registo proxy npm privado e leve para publicação, armazenamento em cache e gestão de pacotes JavaScript dentro da sua equipa.
Escolha um plano VPS para Verdaccio
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Verdaccio
Verdaccio é um registo npm privado leve e de código aberto que permite às equipas publicar pacotes internos e funcionar como proxy para o registo npm público. Ao contrário dos registos alojados que cobram por utilizador ou impõem limites de taxa, o Verdaccio corre inteiramente na sua própria infraestrutura — oferecendo-lhe uma cache local rápida de pacotes npm juntamente com um armazenamento seguro para os seus módulos JavaScript privados.
O autoalojamento com o Verdaccio remove a dependência dos seus pipelines de compilação na disponibilidade externa do npm, acelera as instalações através de caching local e mantém o código proprietário fora dos registos públicos. É totalmente compatível com npm, Yarn e pnpm sem quaisquer alterações de configuração do lado do cliente além de apontar para o URL do seu registo.
Principais características de Verdaccio
Publicação de pacotes privados
Publicar e distribuir pacotes npm internos na sua equipa sem os expor ao registo público.
Proxy e cache npm
Espelha automaticamente pacotes npm públicos localmente para que as instalações permaneçam rápidas e fiáveis mesmo quando o npm está inacessível.
npm, Yarn, pnpm compatível
Funciona de imediato com todos os principais gestores de pacotes JavaScript – não são necessários plugins ou wrappers especiais de cliente.
Autenticação integrada
Gerir o acesso de utilizadores com autenticação baseada em htpasswd para controlar quem pode publicar ou instalar pacotes.
Interface de Utilizador Web incluída
Navegue pelos pacotes, inspecione as versões e pesquise o registo através de uma interface web limpa e integrada.
Ecossistema de plugins
Estenda o armazenamento, autenticação e middleware através de um sistema de plugins rico para integrar com S3, LDAP ou fluxos de trabalho personalizados.
Por que executar Verdaccio na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.