Verdaccio é um registo npm privado leve e de código aberto que permite às equipas publicar pacotes internos e funcionar como proxy para o registo npm público. Ao contrário dos registos alojados que cobram por utilizador ou impõem limites de taxa, o Verdaccio corre inteiramente na sua própria infraestrutura — oferecendo-lhe uma cache local rápida de pacotes npm juntamente com um armazenamento seguro para os seus módulos JavaScript privados.

O autoalojamento com o Verdaccio remove a dependência dos seus pipelines de compilação na disponibilidade externa do npm, acelera as instalações através de caching local e mantém o código proprietário fora dos registos públicos. É totalmente compatível com npm, Yarn e pnpm sem quaisquer alterações de configuração do lado do cliente além de apontar para o URL do seu registo.