O XWiki é uma plataforma wiki empresarial de código aberto que vai além da documentação estática. O seu modelo de página estruturado organiza o conteúdo em espaços e páginas hierárquicos, enquanto um motor de script integrado permite às equipas criar painéis dinâmicos e aplicações de intranet personalizadas diretamente nas páginas wiki. Com mais de 900 extensões e um assistente integrado App Within Minutes, as equipas podem transformar o XWiki numa base de conhecimento personalizada, rastreador de problemas ou espaço de trabalho de projeto sem começar do zero.

Autoalojar o XWiki no seu próprio VPS mantém toda a documentação, processos internos e conhecimento da empresa sob o seu controlo direto — sem taxas por utilizador, sem dependência de fornecedor e sem dados a sair da sua infraestrutura. Este modelo combina o XWiki com uma base de dados PostgreSQL para um armazenamento fiável e pronto para produção.