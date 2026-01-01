Implemente o XWiki com instalação de um clique.
Poderosa plataforma wiki de código aberto para gestão de conhecimento de equipa, documentação e espaços de trabalho colaborativos.
Escolha um plano VPS para XWiki
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com XWiki
O XWiki é uma plataforma wiki empresarial de código aberto que vai além da documentação estática. O seu modelo de página estruturado organiza o conteúdo em espaços e páginas hierárquicos, enquanto um motor de script integrado permite às equipas criar painéis dinâmicos e aplicações de intranet personalizadas diretamente nas páginas wiki. Com mais de 900 extensões e um assistente integrado App Within Minutes, as equipas podem transformar o XWiki numa base de conhecimento personalizada, rastreador de problemas ou espaço de trabalho de projeto sem começar do zero.
Autoalojar o XWiki no seu próprio VPS mantém toda a documentação, processos internos e conhecimento da empresa sob o seu controlo direto — sem taxas por utilizador, sem dependência de fornecedor e sem dados a sair da sua infraestrutura. Este modelo combina o XWiki com uma base de dados PostgreSQL para um armazenamento fiável e pronto para produção.
Principais características de XWiki
Modelo de página estruturada
Organize o conteúdo em espaços e páginas hierárquicos com relações pai-filho, mantendo grandes bases de conhecimento navegáveis e consistentes.
Criador de aplicações integrado
Crie aplicações de dados personalizadas sobre páginas wiki utilizando o assistente App Within Minutes – não é necessário framework externo ou codificação.
Mais de 900 extensões
Estenda o XWiki com uma biblioteca de mais de 900 extensões da comunidade que abrangem calendários, diagramas, gestão de tarefas e autenticação LDAP.
Motor de scripting
Escreva scripts Velocity, Groovy ou Python dentro de páginas wiki para criar conteúdo dinâmico, dashboards e relatórios automatizados.
Pesquisa de texto completo
O Solr incorporado indexa todo o conteúdo da página e anexos, apresentando resultados relevantes mesmo em grandes bases de conhecimento instantaneamente.
Histórico de revisões
Cada edição é versionada automaticamente com uma visualização de diferenças completa e restauro com um clique para recuperar qualquer versão anterior de qualquer página.
Por que executar XWiki na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.