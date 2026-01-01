SillyTavern é uma interface local de código aberto que permite a utilizadores avançados conversar com personagens de IA através de praticamente todos os principais backends LLM, incluindo OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI e modelos alojados localmente. Ao contrário das aplicações de chat específicas de fornecedores, foca-se em conversas orientadas por personagens, roleplay de longa duração e escrita criativa, com controlo aprofundado sobre prompts, parâmetros de amostragem e gestão de contexto.

Alojando o SillyTavern no seu próprio VPS, mantém cada registo de chat, cartão de personagem e livro de lore privado na sua conta, permite-lhe trocar de fornecedores livremente e remove os limites de conversação e filtros de conteúdo impostos por alternativas alojadas. As chaves API para modelos externos permanecem no seu servidor em vez de serem coladas numa UI de terceiros.