Implemente SillyTavern em instalação de um clique.
Frontend LLM para utilizadores avançados que unifica dezenas de backends de IA de texto, imagem e voz numa única interface de chat.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com SillyTavern
SillyTavern é uma interface local de código aberto que permite a utilizadores avançados conversar com personagens de IA através de praticamente todos os principais backends LLM, incluindo OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI e modelos alojados localmente. Ao contrário das aplicações de chat específicas de fornecedores, foca-se em conversas orientadas por personagens, roleplay de longa duração e escrita criativa, com controlo aprofundado sobre prompts, parâmetros de amostragem e gestão de contexto.
Alojando o SillyTavern no seu próprio VPS, mantém cada registo de chat, cartão de personagem e livro de lore privado na sua conta, permite-lhe trocar de fornecedores livremente e remove os limites de conversação e filtros de conteúdo impostos por alternativas alojadas. As chaves API para modelos externos permanecem no seu servidor em vez de serem coladas numa UI de terceiros.
Principais características de SillyTavern
Suporte multi-backend
Ligue OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI e servidores de modelos locais através de uma única interface, sem ter de gerir clientes separados por fornecedor.
Cartas de personagem
Importe, edite e partilhe cartões de personagem incorporados em PNG com personas, diálogo de exemplo e traços de personalidade que impulsionam respostas consistentes da personagem.
Conversas de grupo
Conduza conversas com várias personagens de IA num único tópico, com ordem de vez configurável e definições de geração por personagem para narrativas ramificadas.
Informações do Mundo e livros de lore
Injete o conhecimento de fundo, detalhes de localização e factos recorrentes no prompt apenas quando palavras-chave relevantes aparecem, mantendo as janelas de contexto eficientes em histórias longas.
Ecossistema de extensões
Ligue a geração de imagens via Stable Diffusion ou ComfyUI, vozes de texto para fala, sumarização, armazenamento vetorial e dezenas de extensões da comunidade.
Controlo total do prompt
Editar prompts de sistema, modelos de instrução, parâmetros do amostrador e formatação de contexto diretamente, proporcionando aos utilizadores avançados o mesmo controlo que obteriam de uma API bruta.
Por que executar SillyTavern na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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