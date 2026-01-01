Até 69% de desconto para SillyTavern

Implemente SillyTavern em instalação de um clique.

Frontend LLM para utilizadores avançados que unifica dezenas de backends de IA de texto, imagem e voz numa única interface de chat.

Lance a sua aplicação instantaneamente
Backups automáticos semanais gratuitos
VPS gerido por IA
5,49/mês
Escolha um plano
Garantia de reembolso de 30 dias
Implemente SillyTavern em instalação de um clique.

Escolha um plano VPS para SillyTavern

69% de desconto
KVM 1
17,99
5,49/mês
Escolher plano
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
MAIS POPULAR
64% de desconto
KVM 2
21,99
7,99/mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99
10,99/mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99
21,99/mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 1
17,99
5,49/mês
Escolher plano
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
MAIS POPULAR
64% de desconto
KVM 2
21,99
7,99/mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99
10,99/mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99
21,99/mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com SillyTavern

SillyTavern é uma interface local de código aberto que permite a utilizadores avançados conversar com personagens de IA através de praticamente todos os principais backends LLM, incluindo OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI e modelos alojados localmente. Ao contrário das aplicações de chat específicas de fornecedores, foca-se em conversas orientadas por personagens, roleplay de longa duração e escrita criativa, com controlo aprofundado sobre prompts, parâmetros de amostragem e gestão de contexto.

Alojando o SillyTavern no seu próprio VPS, mantém cada registo de chat, cartão de personagem e livro de lore privado na sua conta, permite-lhe trocar de fornecedores livremente e remove os limites de conversação e filtros de conteúdo impostos por alternativas alojadas. As chaves API para modelos externos permanecem no seu servidor em vez de serem coladas numa UI de terceiros.

Começar
O que pode criar com {name}

Principais características de SillyTavern

Suporte multi-backend

Ligue OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI e servidores de modelos locais através de uma única interface, sem ter de gerir clientes separados por fornecedor.

Cartas de personagem

Importe, edite e partilhe cartões de personagem incorporados em PNG com personas, diálogo de exemplo e traços de personalidade que impulsionam respostas consistentes da personagem.

Conversas de grupo

Conduza conversas com várias personagens de IA num único tópico, com ordem de vez configurável e definições de geração por personagem para narrativas ramificadas.

Informações do Mundo e livros de lore

Injete o conhecimento de fundo, detalhes de localização e factos recorrentes no prompt apenas quando palavras-chave relevantes aparecem, mantendo as janelas de contexto eficientes em histórias longas.

Ecossistema de extensões

Ligue a geração de imagens via Stable Diffusion ou ComfyUI, vozes de texto para fala, sumarização, armazenamento vetorial e dezenas de extensões da comunidade.

Controlo total do prompt

Editar prompts de sistema, modelos de instrução, parâmetros do amostrador e formatação de contexto diretamente, proporcionando aos utilizadores avançados o mesmo controlo que obteriam de uma API bruta.

Por que executar SillyTavern na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

A verificar...

Lance localmente. Cresça globalmente

Escolha um servidor perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos datacenters na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.
Começar
Lance localmente. Cresça globalmente

Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

Começar

Explore mais aplicações para implementar

9router

9router

Proxy de encaminhamento de API de IA com otimização de tokens para mais de 40 fornecedores de LLM

Implementar
Agent Zero

Agent Zero

Estrutura de agentes de IA de código aberto com cooperação entre vários agentes e memória persistente

Implementar
Dify

Dify

Plataforma de código aberto para construir aplicações LLM com RAG, agentes e fluxos de trabalho

Implementar
Ver todas as aplicações

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.