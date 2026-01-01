Implemente RetroAssembly com instalação de um clique.
Biblioteca de jogos retro autoalojada e emulador baseado em navegador com suporte para mais de 25 consolas clássicas, com capas automáticas e estados de gravação.
Escolha um plano VPS para RetroAssembly
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com RetroAssembly
RetroAssembly é uma aplicação web auto-hospedada que transforma o seu navegador num armário de jogos retro pessoal. Carregue a sua coleção de ROMs e jogue títulos de mais de 25 plataformas clássicas – incluindo NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade e Atari – diretamente no navegador, sem necessidade de plugins ou downloads.
A plataforma recupera automaticamente a arte da caixa e os metadados dos jogos para que a sua biblioteca pareça uma coleção adequada, em vez de uma lista de ficheiros. Estados de gravação, retrocesso de jogabilidade, efeitos de shader de estilo retro e controladores móveis no ecrã estão todos incorporados. A auto-hospedagem mantém a sua coleção de ROMs no seu próprio servidor, privada e acessível apenas às contas que criar.
Principais características de RetroAssembly
Suporte para mais de 25 consolas
Jogue jogos de NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan e muitas outras plataformas no navegador.
Deteção automática de arte
As capas de jogo e os metadados de jogo são obtidos automaticamente para que a sua biblioteca exiba visuais ricos em vez de nomes de ficheiro simples.
Guardar estados e rebobinar
Guarde e recupere o progresso a qualquer momento, com instantâneos de estado automáticos e retrocesso de jogabilidade em emuladores suportados.
Controlos responsivos
Um controlador virtual integrado no ecrã facilita jogar em telemóveis e tablets sem um comando físico.
Shaders visuais retro
Efeitos de CRT e outros efeitos de shader opcionais recriam o aspeto dos ecrãs de hardware originais para uma experiência mais autêntica.
Por que executar RetroAssembly na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.