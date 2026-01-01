RetroAssembly é uma aplicação web auto-hospedada que transforma o seu navegador num armário de jogos retro pessoal. Carregue a sua coleção de ROMs e jogue títulos de mais de 25 plataformas clássicas – incluindo NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade e Atari – diretamente no navegador, sem necessidade de plugins ou downloads.

A plataforma recupera automaticamente a arte da caixa e os metadados dos jogos para que a sua biblioteca pareça uma coleção adequada, em vez de uma lista de ficheiros. Estados de gravação, retrocesso de jogabilidade, efeitos de shader de estilo retro e controladores móveis no ecrã estão todos incorporados. A auto-hospedagem mantém a sua coleção de ROMs no seu próprio servidor, privada e acessível apenas às contas que criar.