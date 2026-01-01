Silex é a alternativa de código aberto ao Webflow – um criador de sites visual, sem código, que funciona inteiramente no navegador e produz ficheiros HTML e CSS padrão. Ao contrário dos criadores de sites comerciais que bloqueiam os seus designs e conteúdo nas suas plataformas, o Silex armazena tudo como ficheiros simples no seu próprio servidor. Conecta-se a CMSs headless para conteúdo dinâmico, integra-se com geradores de sites estáticos como o 11ty, e pode ser estendido através de um sistema de plugins.

A auto-hospedagem do Silex num VPS dá aos web designers e agências um espaço de trabalho com projetos ilimitados a um custo fixo de servidor, sem taxas por site e sem dependência de uma plataforma de terceiros que se mantenha online ou acessível.