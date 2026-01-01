Implemente Silex com instalação de um clique.
Criador de sites visual de código aberto e sem código que gera ficheiros HTML e CSS limpos e portáteis.
Escolha um plano VPS para Silex
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Silex
Silex é a alternativa de código aberto ao Webflow – um criador de sites visual, sem código, que funciona inteiramente no navegador e produz ficheiros HTML e CSS padrão. Ao contrário dos criadores de sites comerciais que bloqueiam os seus designs e conteúdo nas suas plataformas, o Silex armazena tudo como ficheiros simples no seu próprio servidor. Conecta-se a CMSs headless para conteúdo dinâmico, integra-se com geradores de sites estáticos como o 11ty, e pode ser estendido através de um sistema de plugins.
A auto-hospedagem do Silex num VPS dá aos web designers e agências um espaço de trabalho com projetos ilimitados a um custo fixo de servidor, sem taxas por site e sem dependência de uma plataforma de terceiros que se mantenha online ou acessível.
Principais características de Silex
Editor visual de arrastar e largar
Crie páginas visualmente utilizando o editor baseado em GrapesJS, com componentes, estilos e ferramentas de layout – não é necessário conhecimento de HTML ou CSS.
Saída HTML estática
Cada website que a Silex produz é limpo, HTML e CSS padrão – sem dependências de tempo de execução, funciona em qualquer fornecedor de alojamento, e é totalmente portátil.
Vinculação de dados CMS
Ligue os designs das páginas a WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex e outros CMSs headless para que os não-programadores possam atualizar o conteúdo sem tocar no design.
Painel multissítio
Gerir projetos de sites ilimitados a partir de uma única instância Silex, organizados num único espaço de trabalho para agências e freelancers com vários clientes.
Extensibilidade de plugins
Estenda o Silex com componentes personalizados, conectores de dados e integrações de serviços de terceiros através do sistema de plugins sem fazer um fork do core.
Por que executar Silex na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.