Notifiarr é um cliente autoalojado para o serviço Notifiarr.com, permitindo uma integração profunda entre a sua pilha de automação de multimédia — incluindo Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e Plex — e um sistema de notificação centralizado. Atua como a ponte entre os seus serviços locais e o Notifiarr.com, retransmitindo eventos, acionando fluxos de trabalho personalizados e entregando alertas em tempo real para Discord, Slack e outras plataformas.

Ao executar o cliente Notifiarr no seu próprio VPS, mantém controlo total sobre as suas integrações da pilha de multimédia sem expor serviços individuais à internet. Configure tudo através de uma interface web limpa, monitorize a saúde do sistema e encaminhe as notificações exatamente para onde precisa delas.