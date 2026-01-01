Implemente o Notifiarr com um clique.
Cliente unificado para Notifiarr.com que liga a sua pilha de multimédia com notificações poderosas e fluxos de trabalho de automação.
Escolha um plano VPS para Notifiarr
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Notifiarr
Notifiarr é um cliente autoalojado para o serviço Notifiarr.com, permitindo uma integração profunda entre a sua pilha de automação de multimédia — incluindo Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e Plex — e um sistema de notificação centralizado. Atua como a ponte entre os seus serviços locais e o Notifiarr.com, retransmitindo eventos, acionando fluxos de trabalho personalizados e entregando alertas em tempo real para Discord, Slack e outras plataformas.
Ao executar o cliente Notifiarr no seu próprio VPS, mantém controlo total sobre as suas integrações da pilha de multimédia sem expor serviços individuais à internet. Configure tudo através de uma interface web limpa, monitorize a saúde do sistema e encaminhe as notificações exatamente para onde precisa delas.
Principais características de Notifiarr
Integração da aplicação Starr
Ligue Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e muito mais para retransmitir eventos de multimédia e acionar notificações personalizadas automaticamente.
Discord Notificações
Entregue notificações ricas e personalizáveis para canais do Discord com arte multimédia, metadados e botões de ação.
Monitorização da Saúde do Sistema
Monitorize o espaço em disco, CPU, memória e a saúde das unidades a partir de um único painel de controlo com alertas automáticos.
Suporte Plex e Tautulli
Receba atualizações do que está a ser reproduzido, eventos de reprodução e notificações de atividade do utilizador diretamente do seu Plex Media Server.
Alertas Multiplataforma
Encaminhe as notificações para o Slack, Telegram, email e outras plataformas, juntamente com o Discord, para uma entrega flexível.
Por que executar Notifiarr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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