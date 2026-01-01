Koffan é uma aplicação web de lista de compras auto-hospedada, criada para casais, famílias e agregados familiares partilhados. Sincroniza em tempo real entre telemóveis, tablets e computadores de secretária através de WebSockets, funciona offline como uma Progressive Web App e organiza os produtos em secções personalizadas com preenchimento automático difuso, baseado no seu próprio histórico de compras.

Auto-hospedar o Koffan num VPS mantém a lista de compras do agregado familiar numa infraestrutura que controla, em vez de um SaaS de compras. Escrito em Go com uma base de dados SQLite incorporada, funciona com aproximadamente 2,5 MB de RAM e uma pegada de disco de 16 MB, é fornecido com traduções para treze idiomas, inclui proteção contra ataques de força bruta no login e expõe uma API REST opcional para automações, migrações e integrações.