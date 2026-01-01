Implemente Koffan com instalação de um clique.
Aplicação de lista de compras autoalojada ultraleve para casais e famílias com sincronização em tempo real, modo offline e instalação PWA.
Escolha um plano VPS para Koffan
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Koffan
Koffan é uma aplicação web de lista de compras auto-hospedada, criada para casais, famílias e agregados familiares partilhados. Sincroniza em tempo real entre telemóveis, tablets e computadores de secretária através de WebSockets, funciona offline como uma Progressive Web App e organiza os produtos em secções personalizadas com preenchimento automático difuso, baseado no seu próprio histórico de compras.
Auto-hospedar o Koffan num VPS mantém a lista de compras do agregado familiar numa infraestrutura que controla, em vez de um SaaS de compras. Escrito em Go com uma base de dados SQLite incorporada, funciona com aproximadamente 2,5 MB de RAM e uma pegada de disco de 16 MB, é fornecido com traduções para treze idiomas, inclui proteção contra ataques de força bruta no login e expõe uma API REST opcional para automações, migrações e integrações.
Principais características de Koffan
Sincronização em tempo real
As atualizações em tempo real via WebSocket mantêm todos os membros do agregado familiar na mesma lista à medida que os itens são adicionados, verificados ou editados.
Offline PWA
Instale no ecrã inicial do seu telemóvel e continue a adicionar ou a marcar itens sem ligação – as alterações sincronizam quando estiver novamente online.
Múltiplas listas
Crie listas separadas por loja ou finalidade com ícones personalizados, e reutilize secções de produtos como Laticínios, Vegetais ou Limpeza.
Pegada ultraleve
Escrito em Go num backend SQLite – cerca de 16 MB em disco e 2,5 MB de RAM, ideal até para o plano VPS mais pequeno.
Preenchimento automático inteligente
A pesquisa difusa sugere produtos do seu histórico de compras anterior e memoriza a que secção cada artigo pertence.
Acesso à API REST
O token de API opcional desbloqueia o acesso programático para automações, integrações e migração de listas entre instâncias.
Por que executar Koffan na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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