O FlexGet é uma ferramenta de automação multiusos para conteúdo de RSS, sites de torrent, indexadores Usenet e dezenas de outras fontes. Recolhe metadados de episódios e filmes, filtra lançamentos de acordo com as suas regras de qualidade, remove duplicados da sua biblioteca existente e entrega os downloads correspondentes a clientes de torrent, descarregadores Usenet ou scripts de pós-processamento — tudo impulsionado por uma única configuração YAML declarativa.

Alojar o FlexGet num VPS mantém a sua automação sempre ativa para que os feeds nunca percam uma janela de lançamento. Integra-se com Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd e a pilha mais ampla de servidores de multimédia como a cola de agendamento que mantém tudo alimentado.