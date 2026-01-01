Implemente o FlexGet com instalação de um clique.
Poderosa ferramenta de automação para descarregar e gerir multimédia de feeds RSS, sites de torrents e muito mais.
Escolha um plano VPS para FlexGet
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com FlexGet
O FlexGet é uma ferramenta de automação multiusos para conteúdo de RSS, sites de torrent, indexadores Usenet e dezenas de outras fontes. Recolhe metadados de episódios e filmes, filtra lançamentos de acordo com as suas regras de qualidade, remove duplicados da sua biblioteca existente e entrega os downloads correspondentes a clientes de torrent, descarregadores Usenet ou scripts de pós-processamento — tudo impulsionado por uma única configuração YAML declarativa.
Alojar o FlexGet num VPS mantém a sua automação sempre ativa para que os feeds nunca percam uma janela de lançamento. Integra-se com Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd e a pilha mais ampla de servidores de multimédia como a cola de agendamento que mantém tudo alimentado.
Principais características de FlexGet
Automação orientada por YAML
Declare cada feed, filtro, transformação e destino de download num único ficheiro de configuração – fácil de controlar a versão e replicar entre instâncias.
Centenas de integrações
Plugins incorporados para sites de torrent, feeds RSS, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet, e muitos mais.
Descoberta de séries e filmes
Monitoriza séries e filmes em vários fornecedores, remove duplicados da sua biblioteca e apenas obtém lançamentos que correspondem às suas regras de qualidade e idioma.
Interface Web e API REST
Navegue pelas tarefas em fila, acione execuções manualmente e inspecione o histórico a partir do navegador — ou automatize tudo através da API REST JSON.
Marcação e gatilhos
Agendamentos estilo Cron, gatilhos de sistema de ficheiros e pontos de entrada de webhook mantêm as tarefas a funcionar automaticamente sem intervenção manual.
Por que executar FlexGet na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.