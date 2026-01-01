Implemente o YaCy com instalação de um clique.
Motor de pesquisa web autoalojado, ponto a ponto, que indexa e pesquisa a web sem servidores centrais ou rastreamento.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com YaCy
YaCy é um motor de busca web totalmente distribuído, peer-to-peer, que funciona inteiramente no seu próprio servidor. Ao contrário do Google ou do Bing, não existe uma autoridade central a controlar os resultados da pesquisa — cada instância YaCy rastreia e indexa a web de forma independente, enquanto se conecta a um índice global partilhado, mantido por milhares de outros pares YaCy. As consultas de pesquisa são codificadas (hashed) antes de serem partilhadas com os pares, mantendo as pesquisas privadas por design.
O autoalojamento do YaCy oferece-lhe um dispositivo de pesquisa privado, sem rastreamento, sem influência de publicidade nos rankings e sem registos de consulta enviados a terceiros. Também funciona como um motor de busca de intranet, indexando recursos HTTP, FTP e SMB numa rede local sem conectividade à internet.
Principais características de YaCy
Índice ponto a ponto
Cada nó YaCy junta-se a um índice distribuído global, partilhando páginas rastreadas com pares e recebendo resultados em troca – sem necessidade de servidor central.
Rastreador web integrado
Agendamentos de rastreamento configuráveis e controlos de profundidade para indexar domínios continuamente e manter os seus resultados de pesquisa locais atualizados e relevantes.
Pesquisa com prioridade na privacidade
As consultas de pesquisa são codificadas por hash antes de serem partilhadas com a rede P2P, impedindo que qualquer par identifique o que pesquisou.
Modo de pesquisa da Intranet
Indexar e pesquisar recursos HTTP, FTP e SMB internos numa rede local sem expor quaisquer dados à internet pública.
API REST Programável
Todas as funções de administração são acessíveis através de endpoints REST XML e JSON, permitindo a automação e integrações personalizadas de portais de pesquisa.
Por que executar YaCy na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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