YaCy é um motor de busca web totalmente distribuído, peer-to-peer, que funciona inteiramente no seu próprio servidor. Ao contrário do Google ou do Bing, não existe uma autoridade central a controlar os resultados da pesquisa — cada instância YaCy rastreia e indexa a web de forma independente, enquanto se conecta a um índice global partilhado, mantido por milhares de outros pares YaCy. As consultas de pesquisa são codificadas (hashed) antes de serem partilhadas com os pares, mantendo as pesquisas privadas por design.

O autoalojamento do YaCy oferece-lhe um dispositivo de pesquisa privado, sem rastreamento, sem influência de publicidade nos rankings e sem registos de consulta enviados a terceiros. Também funciona como um motor de busca de intranet, indexando recursos HTTP, FTP e SMB numa rede local sem conectividade à internet.