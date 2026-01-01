EmailEngine é um serviço autoalojado que se conecta a caixas de correio IMAP e SMTP — incluindo Gmail, Outlook e qualquer fornecedor padrão — e expõe todas as operações de email através de uma única API REST. Em vez de escrever código de aplicação que comunica diretamente com IMAP, os programadores registam contas de email com o EmailEngine e, em seguida, enviam, recebem, pesquisam e sincronizam emails através de endpoints HTTP limpos.

Alojar o EmailEngine no seu próprio VPS mantém as credenciais da conta de email e os dados das mensagens dentro da sua própria infraestrutura. O EmailEngine gere a reconexão, a encriptação de credenciais e a entrega de webhooks para que o código da aplicação se mantenha focado na lógica de negócio em vez da gestão do protocolo de email. Um período de teste de 14 dias está incluído; é necessária uma licença para utilização contínua em produção.