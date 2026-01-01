Implemente o EmailEngine com instalação de um clique.
API de email autoalojada que liga contas IMAP e SMTP e as expõe como uma interface REST unificada.
Escolha um plano VPS para EmailEngine
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com EmailEngine
EmailEngine é um serviço autoalojado que se conecta a caixas de correio IMAP e SMTP — incluindo Gmail, Outlook e qualquer fornecedor padrão — e expõe todas as operações de email através de uma única API REST. Em vez de escrever código de aplicação que comunica diretamente com IMAP, os programadores registam contas de email com o EmailEngine e, em seguida, enviam, recebem, pesquisam e sincronizam emails através de endpoints HTTP limpos.
Alojar o EmailEngine no seu próprio VPS mantém as credenciais da conta de email e os dados das mensagens dentro da sua própria infraestrutura. O EmailEngine gere a reconexão, a encriptação de credenciais e a entrega de webhooks para que o código da aplicação se mantenha focado na lógica de negócio em vez da gestão do protocolo de email. Um período de teste de 14 dias está incluído; é necessária uma licença para utilização contínua em produção.
Principais características de EmailEngine
API REST de email unificada
Aceda a todas as operações IMAP e SMTP – enviar, receber, pesquisar, sincronizar – através de um único endpoint HTTP, independentemente do fornecedor de email.
Gestão multi-contas
Registar múltiplas contas de email de qualquer fornecedor e gerir todas as caixas de entrada através de uma API consistente, sem trabalho de integração por fornecedor.
Entrega de eventos de Webhook
Receba notificações HTTP em tempo real quando novos e-mails chegam, as mensagens são lidas ou o estado da caixa de correio muda, sem polling.
Encriptação de credenciais
Todas as palavras-passe de contas de e-mail e tokens OAuth armazenados são encriptados utilizando a chave secreta mestra que configura na implementação.
Proxy de envio SMTP
Envie emails em nome de contas registadas através de um proxy SMTP integrado sem expor credenciais em bruto a serviços de envio.
Por que executar EmailEngine na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.