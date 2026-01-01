Implemente o BookStack com instalação de um clique.
Plataforma wiki autoalojada com uma hierarquia estruturada de Livros, Capítulos e Páginas para documentação de equipa organizada.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com BookStack
O BookStack é uma wiki gratuita e de código aberto, construída em Laravel, que organiza a documentação numa hierarquia de três níveis: Livros, Capítulos e Páginas — espelhando a forma como as pessoas pensam naturalmente sobre conteúdo estruturado. Um editor WYSIWYG, modo Markdown integrado e integração de diagramas draw.io significam que as equipas podem escrever e ilustrar documentação sem sair da plataforma.
O autoalojamento do BookStack no seu próprio VPS mantém a documentação interna sensível — runbooks, decisões de arquitetura, políticas de RH — inteiramente dentro da sua infraestrutura, sem custos por utilizador e sem acesso de terceiros ao seu conteúdo. As permissões baseadas em funções permitem controlar exatamente quem pode ler ou editar cada secção da base de conhecimento.
Principais características de BookStack
Hierarquia Estruturada
Livros, Capítulos e Páginas mantêm a documentação organizada e navegável à medida que a base de conhecimento cresce para milhares de entradas.
WYSIWYG e Editores Markdown
Autores escolhem a sua experiência de edição preferida – um editor de blocos visual ou Markdown puro com pré-visualização em tempo real – por página.
Permissões Baseadas em Função
Controlo de acesso granular ao nível de livro, capítulo e página permite segmentar a documentação entre equipas, contratados e leitores públicos.
Pesquisa de texto completo
A pesquisa rápida em todo o texto da página, títulos e metadados significa que os utilizadores encontram respostas sem precisarem de saber onde o conteúdo está arquivado.
Histórico de Revisões da Página
Cada edição é versionada com visualização de diferenças e reversão com um clique, fornecendo um registo de auditoria e uma rede de segurança para documentação colaborativa.
Por que executar BookStack na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.