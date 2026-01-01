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Plataforma wiki autoalojada com uma hierarquia estruturada de Livros, Capítulos e Páginas para documentação de equipa organizada.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com BookStack

O BookStack é uma wiki gratuita e de código aberto, construída em Laravel, que organiza a documentação numa hierarquia de três níveis: Livros, Capítulos e Páginas — espelhando a forma como as pessoas pensam naturalmente sobre conteúdo estruturado. Um editor WYSIWYG, modo Markdown integrado e integração de diagramas draw.io significam que as equipas podem escrever e ilustrar documentação sem sair da plataforma.

O autoalojamento do BookStack no seu próprio VPS mantém a documentação interna sensível — runbooks, decisões de arquitetura, políticas de RH — inteiramente dentro da sua infraestrutura, sem custos por utilizador e sem acesso de terceiros ao seu conteúdo. As permissões baseadas em funções permitem controlar exatamente quem pode ler ou editar cada secção da base de conhecimento.

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O que pode criar com {name}

Principais características de BookStack

Hierarquia Estruturada

Livros, Capítulos e Páginas mantêm a documentação organizada e navegável à medida que a base de conhecimento cresce para milhares de entradas.

WYSIWYG e Editores Markdown

Autores escolhem a sua experiência de edição preferida – um editor de blocos visual ou Markdown puro com pré-visualização em tempo real – por página.

Permissões Baseadas em Função

Controlo de acesso granular ao nível de livro, capítulo e página permite segmentar a documentação entre equipas, contratados e leitores públicos.

Pesquisa de texto completo

A pesquisa rápida em todo o texto da página, títulos e metadados significa que os utilizadores encontram respostas sem precisarem de saber onde o conteúdo está arquivado.

Histórico de Revisões da Página

Cada edição é versionada com visualização de diferenças e reversão com um clique, fornecendo um registo de auditoria e uma rede de segurança para documentação colaborativa.

Por que executar BookStack na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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