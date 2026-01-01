O BookStack é uma wiki gratuita e de código aberto, construída em Laravel, que organiza a documentação numa hierarquia de três níveis: Livros, Capítulos e Páginas — espelhando a forma como as pessoas pensam naturalmente sobre conteúdo estruturado. Um editor WYSIWYG, modo Markdown integrado e integração de diagramas draw.io significam que as equipas podem escrever e ilustrar documentação sem sair da plataforma.

O autoalojamento do BookStack no seu próprio VPS mantém a documentação interna sensível — runbooks, decisões de arquitetura, políticas de RH — inteiramente dentro da sua infraestrutura, sem custos por utilizador e sem acesso de terceiros ao seu conteúdo. As permissões baseadas em funções permitem controlar exatamente quem pode ler ou editar cada secção da base de conhecimento.