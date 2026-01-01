Implemente o DocuSeal com instalação de um clique.
Plataforma de assinatura eletrónica gratuita e de código aberto para criar, enviar e gerir fluxos de trabalho de assinatura de documentos.
Escolha um plano VPS para DocuSeal
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com DocuSeal
O DocuSeal é uma plataforma de assinatura eletrónica de documentos gratuita e de código aberto que oferece as capacidades essenciais de serviços comerciais como DocuSign e PandaDoc — colocação de campos por arrastar e largar, múltiplos tipos de assinatura, lembretes automáticos e registos de auditoria completos — sem custos de subscrição ou taxas por documento.
Alojar o DocuSeal no seu VPS significa que os seus contratos, acordos e documentos assinados são armazenados inteiramente na sua própria infraestrutura. Documentos comerciais sensíveis nunca passam por uma plataforma de terceiros, o que simplifica a conformidade com o RGPD e outros requisitos de proteção de dados, ao mesmo tempo que lhe confere armazenamento ilimitado de documentos e capacidade de processamento.
Principais características de DocuSeal
Criador de formulários de arrastar e largar
Coloque campos de assinatura, iniciais, datas e campos de formulário personalizados em qualquer lugar num PDF utilizando um editor visual – sem necessidade de codificação.
Múltiplos tipos de assinatura
Os signatários podem desenhar, digitar ou carregar a sua assinatura, adaptando-se às preferências pessoais em qualquer dispositivo.
Envio em massa
Envie o mesmo documento a centenas de signatários de uma só vez, tornando a distribuição em massa de contratos rápida e gerível.
Lembretes automáticos
Notificações de assinatura pendente são enviadas automaticamente, reduzindo o acompanhamento manual necessário para fechar documentos a tempo.
Modelos de documentos
Guarde layouts de documentos reutilizáveis para que fluxos de trabalho recorrentes, como NDAs ou formulários de integração, possam ser iniciados em segundos.
Por que executar DocuSeal na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion