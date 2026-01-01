O DocuSeal é uma plataforma de assinatura eletrónica de documentos gratuita e de código aberto que oferece as capacidades essenciais de serviços comerciais como DocuSign e PandaDoc — colocação de campos por arrastar e largar, múltiplos tipos de assinatura, lembretes automáticos e registos de auditoria completos — sem custos de subscrição ou taxas por documento.

Alojar o DocuSeal no seu VPS significa que os seus contratos, acordos e documentos assinados são armazenados inteiramente na sua própria infraestrutura. Documentos comerciais sensíveis nunca passam por uma plataforma de terceiros, o que simplifica a conformidade com o RGPD e outros requisitos de proteção de dados, ao mesmo tempo que lhe confere armazenamento ilimitado de documentos e capacidade de processamento.