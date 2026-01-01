O Kutt é um encurtador de URL autoalojado que lhe dá controlo total sobre os seus links curtos, dados de análise e acesso de utilizadores. Crie URLs curtos de marca no seu próprio domínio, acompanhe as estatísticas de cliques por link e gira tudo através de uma interface de administração limpa — sem enviar dados para serviços comerciais como Bitly ou TinyURL.

Para além do encurtamento básico, o Kutt permite-lhe proteger links com palavras-passe, definir datas de expiração automáticas e gerir utilizadores registados. Uma API REST completa e extensões de navegador para Chrome e Firefox facilitam a integração da criação de links em fluxos de trabalho existentes. O autoalojamento significa que os seus dados de link permanecem privados e não paga taxas por clique.