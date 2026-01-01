Implemente Kutt com instalação de um clique.
Encurtador de URL moderno de código aberto com domínios personalizados, análise de cliques e uma API REST completa.
Escolha um plano VPS para Kutt
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Kutt
O Kutt é um encurtador de URL autoalojado que lhe dá controlo total sobre os seus links curtos, dados de análise e acesso de utilizadores. Crie URLs curtos de marca no seu próprio domínio, acompanhe as estatísticas de cliques por link e gira tudo através de uma interface de administração limpa — sem enviar dados para serviços comerciais como Bitly ou TinyURL.
Para além do encurtamento básico, o Kutt permite-lhe proteger links com palavras-passe, definir datas de expiração automáticas e gerir utilizadores registados. Uma API REST completa e extensões de navegador para Chrome e Firefox facilitam a integração da criação de links em fluxos de trabalho existentes. O autoalojamento significa que os seus dados de link permanecem privados e não paga taxas por clique.
Principais características de Kutt
Suporte a domínio personalizado
Sirva links curtos a partir do seu próprio domínio de marca para que cada URL que partilha reforce a sua identidade em vez de um serviço de terceiros.
Analytics por link
Acompanhe o número de cliques, origens, países e dispositivos para cada link encurtado para medir o alcance e o desempenho da campanha.
Ligações protegidas por palavra-passe
Adicione uma palavra-passe opcional a qualquer ligação para que apenas as pessoas com a palavra-passe possam aceder ao URL de destino.
Expiração do link
Defina uma data de validade automática em qualquer ligação e esta deixa de funcionar sem qualquer intervenção manual – útil para campanhas com prazos apertados.
REST API
Crie, gira e elimine ligações programaticamente através de uma API completa, facilitando a integração do Kutt nas suas aplicações e pipelines.
Gestão de utilizadores
O painel de administração permite gerir utilizadores registados e todos os links em todo o sistema, com o registo e o acesso anónimo desativados por predefinição.
Por que executar Kutt na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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