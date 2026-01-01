O MediaGo é um descarregador de vídeo de código aberto que combina uma interface de utilizador (UI) baseada no navegador com motores comprovados como yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE e BBDown. Ele deteta e guarda streams de listas de reprodução M3U8 e HLS, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit e mais de mil outros sites suportados, depois converte o resultado para qualquer formato ou qualidade sem um passo separado de ffmpeg.

Executar o MediaGo no seu próprio VPS significa que os downloads acontecem num servidor rápido e sempre ativo em vez do seu portátil, e os ficheiros permanecem no armazenamento que controla. Uma extensão de navegador complementar e uma API HTTP permitem-lhe enviar links de qualquer dispositivo para a mesma fila, com gestão de tarefas, progresso e histórico expostos através de um painel web limpo.