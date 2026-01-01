Implemente o MediaGo com um clique.
Farejador e descarregador de vídeo autoalojado que captura M3U8, HLS, YouTube, Bilibili e mais de 1000 outros sites.
Escolha um plano VPS para MediaGo
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com MediaGo
O MediaGo é um descarregador de vídeo de código aberto que combina uma interface de utilizador (UI) baseada no navegador com motores comprovados como yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE e BBDown. Ele deteta e guarda streams de listas de reprodução M3U8 e HLS, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit e mais de mil outros sites suportados, depois converte o resultado para qualquer formato ou qualidade sem um passo separado de ffmpeg.
Executar o MediaGo no seu próprio VPS significa que os downloads acontecem num servidor rápido e sempre ativo em vez do seu portátil, e os ficheiros permanecem no armazenamento que controla. Uma extensão de navegador complementar e uma API HTTP permitem-lhe enviar links de qualquer dispositivo para a mesma fila, com gestão de tarefas, progresso e histórico expostos através de um painel web limpo.
Principais características de MediaGo
Detetor de M3U8 e HLS
Detete e descarregue fluxos segmentados de qualquer página web, incluindo capturas ao vivo sem DRM e listas de reprodução a pedido.
motor yt-dlp
O suporte yt-dlp integrado extrai vídeos do YouTube, Twitter, Instagram, Reddit e mais de mil outros sites suportados, pronto a usar.
Descarregador Bilibili
A integração nativa do BBDown captura vídeos do Bilibili, danmaku, legendas e faixas de áudio de alta qualidade indisponíveis para a maioria dos descarregadores genéricos.
Extensão do navegador
Extensão complementar para Chrome e Firefox deteta vídeos em qualquer página e os coloca em fila no seu servidor com um único clique.
Conversão de formato na aplicação
Converta transferências concluídas para outros formatos ou qualidades com o pipeline ffmpeg incluído sem sair do painel de controlo.
HTTP API e automação
A API REST Completa permite que scripts, assistentes de IA e ferramentas de terceiros criem tarefas, consultem o progresso e giram a fila de downloads.
Por que executar MediaGo na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.