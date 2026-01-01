Instale o Teedy com um clique.
Sistema de gestão de documentos de código aberto com OCR e pesquisa de texto completo para organizar digitalizações, PDFs e ficheiros.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Teedy
Teedy é um sistema de gestão de documentos de código aberto que transforma uma pilha de papéis digitalizados, PDFs e ficheiros digitais num arquivo estruturado e pesquisável. Cada documento carregado é processado por OCR para que o seu texto se torne totalmente pesquisável, e um sistema flexível de etiquetas, categorias hierárquicas e metadados personalizados mantém grandes coleções organizadas. Uma interface web limpa e responsiva, contas multiutilizador com permissões granulares e uma API REST completa tornam-no adequado tanto para indivíduos como para pequenas equipas.
Alojar o Teedy no seu próprio VPS mantém a documentação sensível — contratos, faturas, registos fiscais e documentos de identidade — dentro da infraestrutura que controla, em vez de uma cloud de terceiros, enquanto ainda oferece OCR, pesquisa de texto completo e versionamento compatível com auditorias de forma imediata.
Principais características de Teedy
Extração de texto OCR
Extrai automaticamente texto de imagens digitalizadas e PDFs utilizando OCR integrado, tornando cada documento totalmente pesquisável.
Pesquisa de texto completo
Pode pesquisar o arquivo completo pelo conteúdo do documento, etiquetas ou metadados para localizar qualquer ficheiro em segundos.
Etiquetas e metadados
Organize documentos com etiquetas hierárquicas, campos de metadados personalizados e relações em vez de árvores de pastas rígidas.
Permissões multiutilizador
Crie contas de utilizador e de grupo com listas de controlo de acesso granular para que as equipas partilhem documentos de forma segura.
REST API e automação
Automatize carregamentos, ingestão e integrações através de uma API REST completa e suporte para importação por email.
Por que executar Teedy na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.