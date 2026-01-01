Teedy é um sistema de gestão de documentos de código aberto que transforma uma pilha de papéis digitalizados, PDFs e ficheiros digitais num arquivo estruturado e pesquisável. Cada documento carregado é processado por OCR para que o seu texto se torne totalmente pesquisável, e um sistema flexível de etiquetas, categorias hierárquicas e metadados personalizados mantém grandes coleções organizadas. Uma interface web limpa e responsiva, contas multiutilizador com permissões granulares e uma API REST completa tornam-no adequado tanto para indivíduos como para pequenas equipas.

Alojar o Teedy no seu próprio VPS mantém a documentação sensível — contratos, faturas, registos fiscais e documentos de identidade — dentro da infraestrutura que controla, em vez de uma cloud de terceiros, enquanto ainda oferece OCR, pesquisa de texto completo e versionamento compatível com auditorias de forma imediata.