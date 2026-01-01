O RustDesk é uma plataforma de ambiente de trabalho remoto de código aberto, construída em Rust, que oferece uma alternativa autoalojada ao TeamViewer e AnyDesk, sem limites de utilização, restrições de lugares ou custos de licença recorrentes. Implementa dois componentes de servidor — hbbs para gestão de ligações e hbbr para retransmissão — permitindo ligações diretas ponto a ponto com recurso automático quando as firewalls impedem o encaminhamento direto.

Autoalojar o servidor RustDesk significa que as suas sessões de acesso remoto nunca são encaminhadas através de infraestrutura de terceiros. As chaves de encriptação, registos de ligação e políticas de acesso permanecem sob o seu controlo, tornando-o adequado para equipas de TI com requisitos de conformidade rigorosos.