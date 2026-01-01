Implemente o RustDesk com um clique.
Servidor de ambiente de trabalho remoto de código aberto que lhe dá controlo total sobre o acesso remoto seguro, sem taxas de subscrição ou encaminhamento de dados através de terceiros.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com RustDesk
O RustDesk é uma plataforma de ambiente de trabalho remoto de código aberto, construída em Rust, que oferece uma alternativa autoalojada ao TeamViewer e AnyDesk, sem limites de utilização, restrições de lugares ou custos de licença recorrentes. Implementa dois componentes de servidor — hbbs para gestão de ligações e hbbr para retransmissão — permitindo ligações diretas ponto a ponto com recurso automático quando as firewalls impedem o encaminhamento direto.
Autoalojar o servidor RustDesk significa que as suas sessões de acesso remoto nunca são encaminhadas através de infraestrutura de terceiros. As chaves de encriptação, registos de ligação e políticas de acesso permanecem sob o seu controlo, tornando-o adequado para equipas de TI com requisitos de conformidade rigorosos.
Principais características de RustDesk
Sem Taxas de Subscrição
Elimina os custos de licenciamento por posto típicos das soluções comerciais de ambiente de trabalho remoto, tornando-o económico para equipas em crescimento.
Criptografia de ponta a ponta
Todas as sessões remotas são encriptadas, com chaves criptográficas armazenadas no seu próprio servidor em vez de num fornecedor comercial.
Clientes Multiplataforma
Aplicações cliente estão disponíveis para Windows, macOS, Linux, Android e iOS, permitindo acesso remoto a partir de praticamente qualquer dispositivo.
P2P com Recurso de Retransmissão
Estabelece ligações diretas ponto a ponto para o melhor desempenho, recorrendo automaticamente a um retransmissor quando NAT ou firewalls intervêm.
Acesso Não Assistido
Suporta sessões remotas não supervisionadas para gestão de servidores e manutenção fora do horário de expediente, sem exigir a presença de alguém na máquina remota.
Por que executar RustDesk na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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