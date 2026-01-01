Implemente o MetaTrader 5 com instalação de um clique.
Execute o MetaTrader 5 num navegador através do KasmVNC para negociação de forex e CFD 24/7 sem uma máquina Windows dedicada.
Escolha um plano VPS para MetaTrader 5
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.
O que pode criar com MetaTrader 5
MetaTrader 5 é a plataforma de negociação de retalho mais popular do mundo para forex, ações, futuros, CFDs e criptomoedas — utilizada por milhões de traders e suportada por centenas de corretores em todo o mundo. Este modelo executa a versão completa do Windows do MetaTrader 5 dentro de um contentor Wine-on-Linux, exposto via KasmVNC para que possa aceder a partir de qualquer navegador sem instalar o cliente de desktop localmente.
O alojamento próprio do MT5 no seu VPS oferece aos traders um terminal de negociação online 24/7 que executa Expert Advisors (EAs) e subscrições de copy-trading sem manter um computador de secretária ligado. O frontend KasmVNC baseado no navegador permite-lhe iniciar sessão a partir de qualquer lugar — computador de secretária, tablet ou telemóvel — sem instalar o cliente MT5 proprietário em cada dispositivo.
Principais características de MetaTrader 5
EAs sempre ativos
Execute Expert Advisors e subscrições de copy-trading 24/7 sem manter um computador de secretária ligado – o seu VPS gere eventos de mercado noturnos e de fim de semana automaticamente.
Acesso ao navegador
Ligue-se ao seu terminal MT5 a partir de qualquer dispositivo com um navegador moderno através do KasmVNC — computador, tablet ou telemóvel — não é necessária instalação do Windows.
Conecte qualquer corretor
Utilize qualquer corretora MetaTrader 5 – centenas suportam o MT5, incluindo IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM, e muitas outras em todo o mundo.
Gráficos e indicadores
Gráficos MT5 completos com indicadores técnicos, profundidade de mercado, análise de múltiplos períodos de tempo e scripts de indicadores personalizados através de MQL5.
Negociação algorítmica
MQL5 IDE dentro do terminal para escrever Consultores Especialistas, indicadores personalizados e scripts – além de integração opcional de Python RPyC para automação externa.
Configuração persistente
O seu perfil de terminal, modelos, EAs, indicadores e credenciais de conta persistem após os reinícios do contentor através de um volume de configuração dedicado.
Por que executar MetaTrader 5 na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Localização recomendada do servidor:
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Garantia de reembolso de 30 dias
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