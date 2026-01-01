MetaTrader 5 é a plataforma de negociação de retalho mais popular do mundo para forex, ações, futuros, CFDs e criptomoedas — utilizada por milhões de traders e suportada por centenas de corretores em todo o mundo. Este modelo executa a versão completa do Windows do MetaTrader 5 dentro de um contentor Wine-on-Linux, exposto via KasmVNC para que possa aceder a partir de qualquer navegador sem instalar o cliente de desktop localmente.

O alojamento próprio do MT5 no seu VPS oferece aos traders um terminal de negociação online 24/7 que executa Expert Advisors (EAs) e subscrições de copy-trading sem manter um computador de secretária ligado. O frontend KasmVNC baseado no navegador permite-lhe iniciar sessão a partir de qualquer lugar — computador de secretária, tablet ou telemóvel — sem instalar o cliente MT5 proprietário em cada dispositivo.