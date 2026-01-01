Implemente o Resilio Sync com instalação de um clique.
Sincronização de ficheiros ponto a ponto entre computadores de secretária, servidores e dispositivos móveis, sem intermediário na cloud.
Escolha um plano VPS para Resilio Sync
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Resilio Sync
Resilio Sync é um serviço de sincronização de ficheiros peer-to-peer baseado no protocolo BitTorrent, originalmente lançado como BitTorrent Sync. Move ficheiros diretamente entre os seus dispositivos através de um canal P2P encriptado, sem carregar nada para um fornecedor de cloud – o seu VPS, computadores de secretária, portáteis e telemóveis partilham uma pasta trocando chaves de partilha criptográficas, e depois mantêm essa pasta sincronizada à medida que os ficheiros mudam.
Alojar o Resilio Sync num VPS dá-lhe um par de sincronização sempre ativo que detém a cópia canónica das suas pastas partilhadas, aceitando alterações de entrada de qualquer outro dispositivo na partilha a qualquer hora do dia – sem os limites de largura de banda, limites de tamanho de ficheiro ou taxas recorrentes da sincronização de cloud comercial.
Principais características de Resilio Sync
Sincronização direta ponto a ponto
Transferência de ficheiros encriptada entre os seus dispositivos através de um canal P2P – os seus dados nunca ficam num servidor de terceiros.
Sem limites de tamanho de ficheiro
Sincronize ficheiros e pastas de qualquer tamanho sem os limites da cloud comercial – apenas o seu armazenamento e largura de banda importam.
Sincronização seletiva
Escolha por pasta quais dispositivos recebem o conteúdo completo em vez de streaming a pedido, para que os telemóveis não tenham de espelhar bibliotecas inteiras.
Partilhe chaves e ligações
Os modos de partilha de apenas leitura, leitura e escrita, e por link de uso único permitem controlar exatamente o que cada utilizador convidado pode fazer com uma pasta partilhada.
Apps nativas em várias plataformas
Clientes próprios para Windows, macOS, Linux, iOS, Android e sistemas NAS significam que cada dispositivo fala o mesmo protocolo nativamente.
Por que executar Resilio Sync na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
AList
Servidor WebDAV e lista de ficheiros com alojamento próprio, com suporte para mais de 30 backends de armazenamento
AnonUpload
O AnonUpload é uma aplicação segura de partilha anónima de ficheiros sem requisitos de base de dados