Resilio Sync é um serviço de sincronização de ficheiros peer-to-peer baseado no protocolo BitTorrent, originalmente lançado como BitTorrent Sync. Move ficheiros diretamente entre os seus dispositivos através de um canal P2P encriptado, sem carregar nada para um fornecedor de cloud – o seu VPS, computadores de secretária, portáteis e telemóveis partilham uma pasta trocando chaves de partilha criptográficas, e depois mantêm essa pasta sincronizada à medida que os ficheiros mudam.

Alojar o Resilio Sync num VPS dá-lhe um par de sincronização sempre ativo que detém a cópia canónica das suas pastas partilhadas, aceitando alterações de entrada de qualquer outro dispositivo na partilha a qualquer hora do dia – sem os limites de largura de banda, limites de tamanho de ficheiro ou taxas recorrentes da sincronização de cloud comercial.