Implemente ZITADEL com instalação de um clique.
Plataforma de infraestrutura de identidade de código aberto para autenticação, SSO e gestão de utilizadores em todas as suas aplicações.
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O que pode criar com ZITADEL
O ZITADEL é uma plataforma de gestão de identidade e acesso nativa da cloud e de código aberto que fornece autenticação, autorização e gestão de utilizadores para aplicações modernas. Suporta OIDC, OAuth 2.0, SAML e passkeys de forma nativa — tornando-o uma alternativa completa auto-hospedada a Auth0, Keycloak ou AWS Cognito.
Auto-hospedar o ZITADEL no seu próprio VPS permite-lhe ter controlo total sobre os dados de utilizador, requisitos de conformidade e fluxos de autenticação, sem taxas por utilizador ou dependência de fornecedor. A sua arquitetura baseada em eventos garante um registo de auditoria completo e imutável de todas as operações de identidade.
Principais características de ZITADEL
Single Sign-On
Centralize a autenticação em todas as suas aplicações com suporte OIDC e SAML, dando aos utilizadores um único início de sessão para tudo o que acedem.
Autenticação por chave de acesso
Ativar o início de sessão sem palavra-passe com chaves de acesso WebAuthn e chaves de segurança de hardware para um acesso resistente a phishing e sem credenciais.
Multilocação nativa
Gerir várias organizações e aplicações a partir de uma instância ZITADEL com isolamento completo entre inquilinos e branding por organização.
Registo de auditoria imutável
A arquitetura orientada a eventos regista cada operação de identidade como um evento imutável, fornecendo registos de conformidade para os requisitos SOC 2 e GDPR.
Federação de identidades
Ligue o Google, GitHub, Microsoft e fornecedores OIDC personalizados para que os utilizadores possam iniciar sessão com as suas contas existentes em toda a sua stack.
Por que executar ZITADEL na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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