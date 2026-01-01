O Joplin Server é o backend de sincronização autoalojado para a popular aplicação de notas de código aberto Joplin. Oferece um hub seguro e privado para sincronizar notas, tarefas, cadernos e anexos em clientes de desktop, móveis e de terminal – sem depender de serviços de cloud de terceiros como Dropbox ou OneDrive.

Alojando o Joplin Server no seu próprio VPS significa que a sua base de conhecimento pessoal permanece inteiramente sob o seu controlo. Define os limites de armazenamento, as políticas de backup e escolhe se pretende ativar a encriptação de ponta a ponta – sem taxas de subscrição, sem mineração de dados e sem bloqueio de plataforma.