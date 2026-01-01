Implemente o Joplin Server com instalação em um clique.
Backend de sincronização autoalojado para Joplin, mantendo as suas notas e anexos privados em todos os dispositivos.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Joplin Server
O Joplin Server é o backend de sincronização autoalojado para a popular aplicação de notas de código aberto Joplin. Oferece um hub seguro e privado para sincronizar notas, tarefas, cadernos e anexos em clientes de desktop, móveis e de terminal – sem depender de serviços de cloud de terceiros como Dropbox ou OneDrive.
Alojando o Joplin Server no seu próprio VPS significa que a sua base de conhecimento pessoal permanece inteiramente sob o seu controlo. Define os limites de armazenamento, as políticas de backup e escolhe se pretende ativar a encriptação de ponta a ponta – sem taxas de subscrição, sem mineração de dados e sem bloqueio de plataforma.
Principais características de Joplin Server
Sincronização de Notas Privadas
Sincronize notas, cadernos e anexos em todos os seus dispositivos através do seu próprio servidor, sem que nenhum serviço de nuvem de terceiros lide com os seus dados.
Criptografia de ponta a ponta
Proteja o conteúdo das notas com encriptação do lado do cliente para que só possa ler as notas – mesmo o servidor nunca vê o texto simples.
Apoio multi-utilizadores
Crie contas separadas para membros da família ou colegas, cada um com a sua própria coleção de notas e quotas de armazenamento configuráveis.
Partilha de Notas
Partilhar notas individuais ou cadernos com outros utilizadores do Joplin Server e gerir permissões de acesso diretamente a partir das aplicações cliente.
Todas as plataformas do cliente
Ligue os clientes Joplin no Windows, macOS, Linux, iOS e Android – cada dispositivo sincroniza com o mesmo servidor através do protocolo de sincronização padrão do Joplin.
Por que executar Joplin Server na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion