Implemente Deluge com instalação de um clique.
Cliente BitTorrent leve com interface web, suporte a plugins e integração perfeita de automação de multimédia.
Escolha um plano VPS para Deluge
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Deluge
Deluge é um cliente BitTorrent leve e rico em funcionalidades, construído na biblioteca libtorrent, oferecendo todas as capacidades essenciais de gestão de torrents através de uma interface limpa baseada em navegador. Suporta encriptação de protocolo, DHT, troca de pares, encaminhamento de proxy, controlo de velocidade e um ecossistema de plugins — tornando-o uma escolha fiável tanto para downloads casuais como para configurações avançadas de automação de multimédia.
A implementação do Deluge num VPS proporciona largura de banda dedicada para seeding e download contínuos, sem consumir a sua ligação à internet doméstica ou os limites de dados. O ambiente sempre ativo mantém rácios saudáveis em trackers privados, integra-se perfeitamente com ferramentas de automação como Sonarr e Radarr, e mantém a sua atividade de torrent isolada numa infraestrutura dedicada com um endereço IP estático.
Principais características de Deluge
Interface Baseada no Navegador
Gerir todos os torrents a partir de qualquer dispositivo através de uma interface web responsiva, sem instalar um cliente de desktop ou manter acesso direto ao servidor.
Integração de Automação de Multimédia
Integra-se nativamente com Sonarr, Radarr e Lidarr para o descarregamento automático de conteúdo, renomeação e organização da biblioteca.
Encriptação de Protocolo
Criptografa o tráfego BitTorrent para reduzir a limitação de largura de banda pelo ISP e melhorar a privacidade para toda a atividade de torrent no servidor.
Sistema de plugins
Estender a funcionalidade com plugins para etiquetas, agendamento, feeds RSS, sementes web e gestão remota de clientes.
Controles de Velocidade Detalhados
Defina limites globais e por torrent de upload/download com suporte de agendamento para gerir a utilização da largura de banda ao longo do dia.
Por que executar Deluge na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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