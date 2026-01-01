Deluge é um cliente BitTorrent leve e rico em funcionalidades, construído na biblioteca libtorrent, oferecendo todas as capacidades essenciais de gestão de torrents através de uma interface limpa baseada em navegador. Suporta encriptação de protocolo, DHT, troca de pares, encaminhamento de proxy, controlo de velocidade e um ecossistema de plugins — tornando-o uma escolha fiável tanto para downloads casuais como para configurações avançadas de automação de multimédia.

A implementação do Deluge num VPS proporciona largura de banda dedicada para seeding e download contínuos, sem consumir a sua ligação à internet doméstica ou os limites de dados. O ambiente sempre ativo mantém rácios saudáveis em trackers privados, integra-se perfeitamente com ferramentas de automação como Sonarr e Radarr, e mantém a sua atividade de torrent isolada numa infraestrutura dedicada com um endereço IP estático.