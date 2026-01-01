Implemente Ente com um clique.
Cópia de segurança de fotos e vídeos encriptada de ponta a ponta e de código aberto, com álbuns partilhados e aprendizagem automática no dispositivo.
Escolha um plano VPS para Ente
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Ente
Ente é um serviço de fotos e vídeos totalmente de código aberto, com encriptação ponto a ponto, que prioriza a privacidade. Cada ficheiro é encriptado no seu dispositivo antes de chegar ao servidor, para que apenas o utilizador e as pessoas que convidar explicitamente possam ver as suas memórias.
O autoalojamento do Ente no seu próprio VPS confere-lhe a propriedade total da base de dados subjacente e do armazenamento de objetos compatível com S3, mantendo os mesmos clientes web, móveis e de desktop polidos utilizados pelo serviço público. Álbuns de família, ligações públicas, reconhecimento facial no dispositivo e armazenamento ilimitado permanecem todos sob o seu controlo, em vez de um terceiro.
Principais características de Ente
Encriptação ponto a ponto
Cada fotografia e vídeo é encriptado no seu dispositivo utilizando primitivas criptograficamente auditadas antes de serem carregados, para que nem o servidor nem mais ninguém possa ler a sua biblioteca.
Clientes multiplataforma
Aplicações nativas para iOS e Android, aplicações de desktop para macOS, Windows e Linux, além de uma aplicação web, mantêm a sua biblioteca acessível em qualquer lugar com cópia de segurança automática em segundo plano.
Álbuns de família compartilhados
Crie álbuns partilhados com membros da família ou envie links públicos com palavras-passe opcionais e validade, tudo sem expor os ficheiros subjacentes em texto simples.
Reconhecimento facial no dispositivo
A aprendizagem automática funciona inteiramente no cliente para agrupar pessoas, detetar objetos e potenciar a pesquisa semântica, sem nunca enviar dados não encriptados para o servidor.
Armazenamento compatível com S3
O bucket MinIO integrado armazena objetos localmente no VPS e pode ser substituído por Backblaze B2, Wasabi ou qualquer fornecedor compatível com S3 quando as bibliotecas crescerem.
Clientes de código aberto
Cada componente, incluindo aplicações móveis e de desktop, tem o código-fonte disponível e é auditável de forma independente para que possa verificar a criptografia por si.
Por que executar Ente na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.