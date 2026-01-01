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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Ente

Ente é um serviço de fotos e vídeos totalmente de código aberto, com encriptação ponto a ponto, que prioriza a privacidade. Cada ficheiro é encriptado no seu dispositivo antes de chegar ao servidor, para que apenas o utilizador e as pessoas que convidar explicitamente possam ver as suas memórias.

O autoalojamento do Ente no seu próprio VPS confere-lhe a propriedade total da base de dados subjacente e do armazenamento de objetos compatível com S3, mantendo os mesmos clientes web, móveis e de desktop polidos utilizados pelo serviço público. Álbuns de família, ligações públicas, reconhecimento facial no dispositivo e armazenamento ilimitado permanecem todos sob o seu controlo, em vez de um terceiro.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Ente

Encriptação ponto a ponto

Cada fotografia e vídeo é encriptado no seu dispositivo utilizando primitivas criptograficamente auditadas antes de serem carregados, para que nem o servidor nem mais ninguém possa ler a sua biblioteca.

Clientes multiplataforma

Aplicações nativas para iOS e Android, aplicações de desktop para macOS, Windows e Linux, além de uma aplicação web, mantêm a sua biblioteca acessível em qualquer lugar com cópia de segurança automática em segundo plano.

Álbuns de família compartilhados

Crie álbuns partilhados com membros da família ou envie links públicos com palavras-passe opcionais e validade, tudo sem expor os ficheiros subjacentes em texto simples.

Reconhecimento facial no dispositivo

A aprendizagem automática funciona inteiramente no cliente para agrupar pessoas, detetar objetos e potenciar a pesquisa semântica, sem nunca enviar dados não encriptados para o servidor.

Armazenamento compatível com S3

O bucket MinIO integrado armazena objetos localmente no VPS e pode ser substituído por Backblaze B2, Wasabi ou qualquer fornecedor compatível com S3 quando as bibliotecas crescerem.

Clientes de código aberto

Cada componente, incluindo aplicações móveis e de desktop, tem o código-fonte disponível e é auditável de forma independente para que possa verificar a criptografia por si.

Por que executar Ente na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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