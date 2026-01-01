Ente é um serviço de fotos e vídeos totalmente de código aberto, com encriptação ponto a ponto, que prioriza a privacidade. Cada ficheiro é encriptado no seu dispositivo antes de chegar ao servidor, para que apenas o utilizador e as pessoas que convidar explicitamente possam ver as suas memórias.

O autoalojamento do Ente no seu próprio VPS confere-lhe a propriedade total da base de dados subjacente e do armazenamento de objetos compatível com S3, mantendo os mesmos clientes web, móveis e de desktop polidos utilizados pelo serviço público. Álbuns de família, ligações públicas, reconhecimento facial no dispositivo e armazenamento ilimitado permanecem todos sob o seu controlo, em vez de um terceiro.