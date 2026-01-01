Implemente o OpenSearch com uma instalação de um clique.
Motor de busca e análise licenciado sob a Apache 2.0 com OpenSearch Dashboards para visualização de dados e análise de registos.
Escolha um plano VPS para OpenSearch
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OpenSearch
O OpenSearch é uma suite de pesquisa e análise de código aberto, impulsionada pela comunidade, derivada do Elasticsearch 7.10.2 para manter uma alternativa verdadeiramente aberta ao abrigo da licença Apache 2.0. Oferece pesquisa de texto completo, análise de dados de registo e eventos, monitorização de desempenho de aplicações e análise de segurança através de uma arquitetura distribuída e escalável — tudo sem restrições de licenciamento proprietário.
Este template implementa o OpenSearch e o OpenSearch Dashboards com autenticação ativada, proporcionando uma plataforma de pesquisa completa desde o primeiro dia. O autoalojamento significa que todos os dados indexados e consultas de pesquisa permanecem na sua própria infraestrutura, o que é essencial para organizações com requisitos de residência de dados ou que lidam com informação sensível. Nota: requer um mínimo de 4 GB de RAM e permite 2 a 5 minutos para o arranque inicial.
Principais características de OpenSearch
Pesquisa de texto completo
DSL de consulta avançada com pontuação de relevância, navegação facetada e indexação em tempo real para resultados de pesquisa rápidos e precisos.
OpenSearch Dashboards
A camada de visualização incluída permite construir dashboards interativos, executar consultas e explorar dados sem ferramentas adicionais.
Análise de Registos
Ingira e analise registos de aplicações e infraestruturas em tempo real para detetar anomalias e solucionar incidentes mais rapidamente.
Licença Apache 2.0
Sem restrições comerciais ou alterações inesperadas na licença – utilize, modifique e distribua o OpenSearch livremente.
Deteção de Anomalias
A deteção de anomalias integrada com tecnologia de ML e os alertas configuráveis ajudam a detetar problemas antes que os utilizadores os reportem.
Por que executar OpenSearch na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.