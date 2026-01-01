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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com OpenSearch

O OpenSearch é uma suite de pesquisa e análise de código aberto, impulsionada pela comunidade, derivada do Elasticsearch 7.10.2 para manter uma alternativa verdadeiramente aberta ao abrigo da licença Apache 2.0. Oferece pesquisa de texto completo, análise de dados de registo e eventos, monitorização de desempenho de aplicações e análise de segurança através de uma arquitetura distribuída e escalável — tudo sem restrições de licenciamento proprietário.

Este template implementa o OpenSearch e o OpenSearch Dashboards com autenticação ativada, proporcionando uma plataforma de pesquisa completa desde o primeiro dia. O autoalojamento significa que todos os dados indexados e consultas de pesquisa permanecem na sua própria infraestrutura, o que é essencial para organizações com requisitos de residência de dados ou que lidam com informação sensível. Nota: requer um mínimo de 4 GB de RAM e permite 2 a 5 minutos para o arranque inicial.

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O que pode criar com {name}

Principais características de OpenSearch

Pesquisa de texto completo

DSL de consulta avançada com pontuação de relevância, navegação facetada e indexação em tempo real para resultados de pesquisa rápidos e precisos.

OpenSearch Dashboards

A camada de visualização incluída permite construir dashboards interativos, executar consultas e explorar dados sem ferramentas adicionais.

Análise de Registos

Ingira e analise registos de aplicações e infraestruturas em tempo real para detetar anomalias e solucionar incidentes mais rapidamente.

Licença Apache 2.0

Sem restrições comerciais ou alterações inesperadas na licença – utilize, modifique e distribua o OpenSearch livremente.

Deteção de Anomalias

A deteção de anomalias integrada com tecnologia de ML e os alertas configuráveis ajudam a detetar problemas antes que os utilizadores os reportem.

Por que executar OpenSearch na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
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Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

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