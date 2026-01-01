O OpenSearch é uma suite de pesquisa e análise de código aberto, impulsionada pela comunidade, derivada do Elasticsearch 7.10.2 para manter uma alternativa verdadeiramente aberta ao abrigo da licença Apache 2.0. Oferece pesquisa de texto completo, análise de dados de registo e eventos, monitorização de desempenho de aplicações e análise de segurança através de uma arquitetura distribuída e escalável — tudo sem restrições de licenciamento proprietário.

Este template implementa o OpenSearch e o OpenSearch Dashboards com autenticação ativada, proporcionando uma plataforma de pesquisa completa desde o primeiro dia. O autoalojamento significa que todos os dados indexados e consultas de pesquisa permanecem na sua própria infraestrutura, o que é essencial para organizações com requisitos de residência de dados ou que lidam com informação sensível. Nota: requer um mínimo de 4 GB de RAM e permite 2 a 5 minutos para o arranque inicial.