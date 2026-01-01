Scoold é uma plataforma de perguntas e respostas e partilha de conhecimento de código aberto, inspirada no Stack Overflow, concebida especificamente para equipas, escolas e organizações que necessitam de um local estruturado para registar perguntas, respostas e conhecimento coletivo. O frontend Spring Boot de JAR único é emparelhado com o backend Para, que gere a autenticação, pesquisa e persistência e é fornecido neste deployment com um armazenamento H2 incorporado, pronto a usar no primeiro arranque.

O autoalojamento do Scoold mantém cada pergunta, resposta, voto e identidade de utilizador no seu próprio VPS, em vez de um serviço de perguntas e respostas SaaS de terceiros. Não há taxas por utilizador, nenhum bloqueio de fornecedor na sua base de conhecimento, e a licença Apache 2.0 permite-lhe ajustar as regras de votação, emblemas, espaços e fornecedores de autenticação para corresponder à forma como a sua equipa realmente trabalha.