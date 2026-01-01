Implemente o Scoold com instalação de um clique.
Plataforma de perguntas e respostas autoalojada, ao estilo Stack Overflow, para equipas, salas de aula e partilha de conhecimento interno.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Scoold
Scoold é uma plataforma de perguntas e respostas e partilha de conhecimento de código aberto, inspirada no Stack Overflow, concebida especificamente para equipas, escolas e organizações que necessitam de um local estruturado para registar perguntas, respostas e conhecimento coletivo. O frontend Spring Boot de JAR único é emparelhado com o backend Para, que gere a autenticação, pesquisa e persistência e é fornecido neste deployment com um armazenamento H2 incorporado, pronto a usar no primeiro arranque.
O autoalojamento do Scoold mantém cada pergunta, resposta, voto e identidade de utilizador no seu próprio VPS, em vez de um serviço de perguntas e respostas SaaS de terceiros. Não há taxas por utilizador, nenhum bloqueio de fornecedor na sua base de conhecimento, e a licença Apache 2.0 permite-lhe ajustar as regras de votação, emblemas, espaços e fornecedores de autenticação para corresponder à forma como a sua equipa realmente trabalha.
Principais características de Scoold
Fluxo de trabalho do Stack Overflow
Votação, respostas aceites, reputação, distintivos e etiquetas dão aos colaboradores o mesmo fluxo familiar de perguntas e respostas que o Stack Overflow público, sem curva de aprendizagem para novos membros da equipa.
Espaços para equipas
Agrupe perguntas e utilizadores em Espaços isolados para que a engenharia, o suporte e os RH possam partilhar uma única instalação do Scoold sem que o seu conteúdo se misture.
Incluído para backend
O servidor de aplicações Para é implementado juntamente com o Scoold e auto-inicializado no primeiro arranque, para que a autenticação, pesquisa e armazenamento funcionem de imediato, sem necessidade de configuração separada.
Login social e LDAP
Inicie sessão com Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, ou email e palavra-passe — escolha os fornecedores de identidade que a sua organização já utiliza sem escrever código de autenticação personalizado.
Markdown e blocos de código
O Markdown no estilo GitHub com blocos de código com realce de sintaxe, tabelas, listas de tarefas e emojis torna o Scoold uma escolha natural para equipas de engenharia que documentam problemas técnicos e soluções.
API REST e webhooks
Uma interface REST OpenAPI 3.0 e webhooks assinados permitem-lhe automatizar relatórios, importar conteúdo de Q&A legado e integrar o Scoold em chats, Zapier, ou na sua própria automação.
Por que executar Scoold na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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