O Hemmelig é uma aplicação autoalojada para partilhar informações sensíveis através de links encriptados e autodestrutivos. Palavras-passe, chaves API e notas privadas são encriptadas do lado do cliente antes de saírem do navegador, assim, o servidor apenas armazena texto cifrado que não consegue desencriptar. Cada segredo pode ser bloqueado por uma palavra-passe, restrito por IP, definido para expirar após um determinado tempo ou limitado a um número máximo de visualizações.

Executar o Hemmelig no seu próprio VPS mantém todas as credenciais partilhadas fora da infraestrutura de terceiros. Controla as regras de retenção, os registos de acesso e o limite de encriptação, tornando-o adequado para equipas que transferem credenciais, dados de clientes ou qualquer carga útil demasiado sensível para deixar em e-mail ou histórico de chat.