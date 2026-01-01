Implemente Hemmelig com instalação de um clique.
Partilhe segredos encriptados e autodestrutivos através de ligações de uso único que desaparecem após a primeira leitura.
Escolha um plano VPS para Hemmelig
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Hemmelig
O Hemmelig é uma aplicação autoalojada para partilhar informações sensíveis através de links encriptados e autodestrutivos. Palavras-passe, chaves API e notas privadas são encriptadas do lado do cliente antes de saírem do navegador, assim, o servidor apenas armazena texto cifrado que não consegue desencriptar. Cada segredo pode ser bloqueado por uma palavra-passe, restrito por IP, definido para expirar após um determinado tempo ou limitado a um número máximo de visualizações.
Executar o Hemmelig no seu próprio VPS mantém todas as credenciais partilhadas fora da infraestrutura de terceiros. Controla as regras de retenção, os registos de acesso e o limite de encriptação, tornando-o adequado para equipas que transferem credenciais, dados de clientes ou qualquer carga útil demasiado sensível para deixar em e-mail ou histórico de chat.
Principais características de Hemmelig
Encriptação do lado do cliente
Os segredos são encriptados no navegador com AES-256-GCM antes do carregamento, para que o servidor nunca veja o texto simples.
Ligações únicas
Cada link autodestrói-se após um número de visualizações configurável ou uma janela de expiração, não deixando rasto.
Palavra-passe e proteção de IP
Bloqueie segredos com uma palavra-passe opcional ou restrinja o acesso a intervalos de IP específicos para uma camada extra de segurança.
Uploads de ficheiros criptografados
Anexe ficheiros a um segredo com a mesma encriptação ponto a ponto aplicada a dados de texto, prontos para utilizadores autenticados.
Partilha de código QR
Gere códigos QR para qualquer ligação secreta, para que os destinatários a possam abrir num telemóvel sem copiar URLs longas.
Não é necessária uma conta
Qualquer pessoa pode criar e abrir um segredo sem se registar, enquanto as contas opcionais desbloqueiam ficheiros e histórico.
Por que executar Hemmelig na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.