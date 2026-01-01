Implemente o Steel Browser com instalação num clique.
API de navegador de código aberto que dá aos agentes de IA controlo total de uma instância real do Chrome para automação web e extração de dados.
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O que pode criar com Steel Browser
O Steel Browser é uma sandbox de navegador de código aberto construída para agentes de IA e fluxos de trabalho de automação. Envolve uma instância gerida do Chrome por trás de uma API REST e WebSocket, expondo o Protocolo Chrome DevTools completo para que os agentes possam navegar em páginas, preencher formulários, capturar capturas de ecrã e extrair dados estruturados sem ter de lidar com o código repetitivo do Puppeteer ou Selenium.
A auto-hospedagem do Steel mantém cada sessão de navegação, armazenamento de cookies e carga útil extraída na sua própria infraestrutura, em vez de numa cloud de navegador de terceiros. Evita preços por sessão, mantém o controlo sobre proxies e configurações anti-deteção, e pode ligar qualquer framework de agente de IA — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, ou código personalizado — ao mesmo backend.
Principais características de Steel Browser
Gestão de Sessões
Crie, pause, retome e destrua sessões de navegador isoladas através de uma única API REST, com cookies e armazenamento local preservados entre chamadas.
Acesso Total CDP
Ligue-se diretamente ao Protocolo Chrome DevTools através de WebSocket para um controlo detalhado com Puppeteer, Playwright, ou qualquer cliente compatível com CDP.
Página para Markdown e PDF
Endpoints incorporados convertem qualquer página renderizada em Markdown limpo, PDF ou capturas de ecrã, prontos para alimentar janelas de contexto de LLM ou pipelines de documentos.
Depurador de Sessão Ao Vivo
O painel visual transmite cada sessão em tempo real para que possa ver o que um agente vê, reproduzir ações e diagnosticar falhas sem reexecutar as tarefas.
SDKs Agnósticos de Framework
SDKs oficiais de Python e Node integram-se com LangChain, CrewAI, OpenAI Agents e stacks personalizadas — troque de fornecedores de navegadores na nuvem sem reescrever a lógica do agente.
Por que executar Steel Browser na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.