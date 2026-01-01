O Steel Browser é uma sandbox de navegador de código aberto construída para agentes de IA e fluxos de trabalho de automação. Envolve uma instância gerida do Chrome por trás de uma API REST e WebSocket, expondo o Protocolo Chrome DevTools completo para que os agentes possam navegar em páginas, preencher formulários, capturar capturas de ecrã e extrair dados estruturados sem ter de lidar com o código repetitivo do Puppeteer ou Selenium.

A auto-hospedagem do Steel mantém cada sessão de navegação, armazenamento de cookies e carga útil extraída na sua própria infraestrutura, em vez de numa cloud de navegador de terceiros. Evita preços por sessão, mantém o controlo sobre proxies e configurações anti-deteção, e pode ligar qualquer framework de agente de IA — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, ou código personalizado — ao mesmo backend.