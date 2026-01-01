A Evolution API é uma plataforma de código aberto que fornece uma API REST abrangente para automação de mensagens do WhatsApp. Construída sobre a biblioteca Baileys, permite aos programadores ligar contas do WhatsApp, enviar e receber mensagens, gerir contactos e acionar webhooks para processamento de eventos em tempo real — tudo sem as dispendiosas taxas oficiais da API para ligações de API não-Cloud.

O autoalojamento da Evolution API no seu VPS mantém todos os dados de conversação dos clientes na sua própria infraestrutura, garantindo a conformidade com os regulamentos de proteção de dados e eliminando os custos por mensagem que tornam os fornecedores comerciais caros em grande escala. A base de dados PostgreSQL e a cache Redis incluídas fornecem persistência fiável e tratamento de mensagens de alto débito para cargas de trabalho de produção.