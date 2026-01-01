Implemente Evolution API com instalação de um clique.
Gateway de API do WhatsApp Business de código aberto para a criação de chatbots, automações e integrações de mensagens para clientes.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Evolution API
A Evolution API é uma plataforma de código aberto que fornece uma API REST abrangente para automação de mensagens do WhatsApp. Construída sobre a biblioteca Baileys, permite aos programadores ligar contas do WhatsApp, enviar e receber mensagens, gerir contactos e acionar webhooks para processamento de eventos em tempo real — tudo sem as dispendiosas taxas oficiais da API para ligações de API não-Cloud.
O autoalojamento da Evolution API no seu VPS mantém todos os dados de conversação dos clientes na sua própria infraestrutura, garantindo a conformidade com os regulamentos de proteção de dados e eliminando os custos por mensagem que tornam os fornecedores comerciais caros em grande escala. A base de dados PostgreSQL e a cache Redis incluídas fornecem persistência fiável e tratamento de mensagens de alto débito para cargas de trabalho de produção.
Principais características de Evolution API
Gestão de Múltiplas Instâncias
Conecte e gira múltiplos números de WhatsApp a partir de uma única implementação, com cada instância isolada e controlável de forma independente através da API.
Integrações de chatbot
Conectores nativos para Typebot, Chatwoot e OpenAI permitem a construção de chatbots sem código e conversas automatizadas com IA no WhatsApp.
Sistema de Eventos de Webhook
Os webhooks em tempo real entregam eventos de mensagem, conexão e grupo à aplicação no momento em que ocorrem, permitindo respostas automáticas instantâneas.
Automação de fluxo de trabalho
Compatível com n8n e outras plataformas de automação, permitindo a criação de fluxos de trabalho de mensagens complexos e com várias etapas sem código personalizado.
API RESTful
API HTTP/JSON limpa com autenticação por código QR facilita a integração de mensagens WhatsApp em qualquer aplicação ou serviço.
Por que executar Evolution API na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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