Implemente Kafbat Kafka UI com instalação com um clique.
Interface web de código aberto para gerir e monitorizar clusters Apache Kafka, sucessor do popular projeto Provectus kafka-ui.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI é um painel web gratuito e de código aberto para operar clusters Apache Kafka. Como o sucessor impulsionado pela comunidade do Provectus kafka-ui, oferece uma interface polida para inspecionar brokers, gerir tópicos, navegar por mensagens e monitorizar o atraso do grupo de consumidores — tudo sem ferramentas de linha de comando. O suporte multi-cluster permite gerir cada ambiente Kafka a partir de um único painel de controlo.
O autoalojamento do Kafbat Kafka UI no seu próprio VPS mantém os seus dados de mensagem e credenciais de cluster inteiramente dentro da sua infraestrutura. Este modelo inclui um broker Kafka de nó único a funcionar em modo KRaft (não é necessário ZooKeeper), oferecendo-lhe uma stack Kafka pronta para produção que está pronta com um clique.
Principais características de Kafbat Kafka UI
Gestão de Tópicos
Crie, configure e elimine tópicos com definições de partição e replicação em tempo real, sem recorrer à CLI do Kafka.
Navegador de Mensagens
Explore as mensagens Kafka em formatos JSON, texto simples ou Avro com filtragem baseada em CEL para identificar os registos exatos de que precisa.
Monitorização do Grupo de Consumidores
Monitorize os offsets de grupos de consumidores, as atribuições de partições e as métricas de atraso para detetar gargalos de processamento antes que afetem os sistemas a jusante.
Suporte multicluster
Ligue múltiplos clusters Kafka a um único painel de controlo e alterne entre eles instantaneamente para uma visibilidade centralizada em todos os ambientes.
Broker do Modo KRaft
O broker Kafka integrado funciona no modo KRaft – sem dependência do ZooKeeper – simplificando a implementação e reduzindo a pegada operacional.
Por que executar Kafbat Kafka UI na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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