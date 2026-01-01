Kafbat Kafka UI é um painel web gratuito e de código aberto para operar clusters Apache Kafka. Como o sucessor impulsionado pela comunidade do Provectus kafka-ui, oferece uma interface polida para inspecionar brokers, gerir tópicos, navegar por mensagens e monitorizar o atraso do grupo de consumidores — tudo sem ferramentas de linha de comando. O suporte multi-cluster permite gerir cada ambiente Kafka a partir de um único painel de controlo.

O autoalojamento do Kafbat Kafka UI no seu próprio VPS mantém os seus dados de mensagem e credenciais de cluster inteiramente dentro da sua infraestrutura. Este modelo inclui um broker Kafka de nó único a funcionar em modo KRaft (não é necessário ZooKeeper), oferecendo-lhe uma stack Kafka pronta para produção que está pronta com um clique.