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Plataforma de festa de karaoke autoalojada onde os convidados colocam músicas na fila a partir dos seus navegadores móveis usando códigos QR.

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Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Karaoke Eternal

Karaoke Eternal é uma plataforma de festa de karaoke totalmente autoalojada que transforma qualquer ecrã num monitor de karaoke. Os convidados juntam-se a uma sala ao digitalizar um código QR e colocam músicas na fila diretamente a partir do seu navegador móvel — sem necessidade de instalação de aplicação. O anfitrião controla a reprodução a partir de qualquer navegador, enquanto várias salas independentes permitem executar sessões simultâneas com filas separadas.

Os formatos suportados incluem faixas MP3+G com letras CDG, MP3+G compactados, vídeos de karaoke MP4 e visualizações WebGL para faixas sem letras. Os ficheiros multimédia e as configurações são armazenados numa base de dados SQLite incorporada, sem necessidade de um serviço de base de dados externo. A configuração inicial do administrador é concluída no primeiro acesso através da interface web. O autoalojamento no seu VPS mantém a sua biblioteca de karaoke privada e sempre disponível sempre que uma festa começa.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Karaoke Eternal

Fila de reprodução móvel

Os convidados digitalizam um código QR e colocam músicas na fila diretamente a partir do seu navegador móvel – sem aplicação para descarregar ou conta para criar.

Múltiplas Salas de Festa

Realize sessões de karaoke simultâneas em salas independentes, cada uma com a sua própria fila e leitor, ideal para grandes espaços ou eventos.

CDG e Apoio a Vídeo

Reproduza faixas MP3+G sincronizadas com CDG, vídeos de karaoke MP4 e visualizações WebGL para faixas sem sobreposições de letras.

Atualizações da Fila ao Vivo

Anfitriões e convidados veem a atualização da fila em direto em tempo real em todos os dispositivos ligados à mesma sala.

Não é necessária aplicação

Toda a experiência de karaoke funciona no navegador – os convidados colocam músicas na fila e os anfitriões gerem a reprodução sem instalar nada.

Por que executar Karaoke Eternal na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
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Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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