Implemente o Karaoke Eternal com um clique.
Plataforma de festa de karaoke autoalojada onde os convidados colocam músicas na fila a partir dos seus navegadores móveis usando códigos QR.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Karaoke Eternal
Karaoke Eternal é uma plataforma de festa de karaoke totalmente autoalojada que transforma qualquer ecrã num monitor de karaoke. Os convidados juntam-se a uma sala ao digitalizar um código QR e colocam músicas na fila diretamente a partir do seu navegador móvel — sem necessidade de instalação de aplicação. O anfitrião controla a reprodução a partir de qualquer navegador, enquanto várias salas independentes permitem executar sessões simultâneas com filas separadas.
Os formatos suportados incluem faixas MP3+G com letras CDG, MP3+G compactados, vídeos de karaoke MP4 e visualizações WebGL para faixas sem letras. Os ficheiros multimédia e as configurações são armazenados numa base de dados SQLite incorporada, sem necessidade de um serviço de base de dados externo. A configuração inicial do administrador é concluída no primeiro acesso através da interface web. O autoalojamento no seu VPS mantém a sua biblioteca de karaoke privada e sempre disponível sempre que uma festa começa.
Principais características de Karaoke Eternal
Fila de reprodução móvel
Os convidados digitalizam um código QR e colocam músicas na fila diretamente a partir do seu navegador móvel – sem aplicação para descarregar ou conta para criar.
Múltiplas Salas de Festa
Realize sessões de karaoke simultâneas em salas independentes, cada uma com a sua própria fila e leitor, ideal para grandes espaços ou eventos.
CDG e Apoio a Vídeo
Reproduza faixas MP3+G sincronizadas com CDG, vídeos de karaoke MP4 e visualizações WebGL para faixas sem sobreposições de letras.
Atualizações da Fila ao Vivo
Anfitriões e convidados veem a atualização da fila em direto em tempo real em todos os dispositivos ligados à mesma sala.
Não é necessária aplicação
Toda a experiência de karaoke funciona no navegador – os convidados colocam músicas na fila e os anfitriões gerem a reprodução sem instalar nada.
Por que executar Karaoke Eternal na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.