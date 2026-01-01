Karaoke Eternal é uma plataforma de festa de karaoke totalmente autoalojada que transforma qualquer ecrã num monitor de karaoke. Os convidados juntam-se a uma sala ao digitalizar um código QR e colocam músicas na fila diretamente a partir do seu navegador móvel — sem necessidade de instalação de aplicação. O anfitrião controla a reprodução a partir de qualquer navegador, enquanto várias salas independentes permitem executar sessões simultâneas com filas separadas.

Os formatos suportados incluem faixas MP3+G com letras CDG, MP3+G compactados, vídeos de karaoke MP4 e visualizações WebGL para faixas sem letras. Os ficheiros multimédia e as configurações são armazenados numa base de dados SQLite incorporada, sem necessidade de um serviço de base de dados externo. A configuração inicial do administrador é concluída no primeiro acesso através da interface web. O autoalojamento no seu VPS mantém a sua biblioteca de karaoke privada e sempre disponível sempre que uma festa começa.