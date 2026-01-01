O Loomio é uma plataforma de código aberto construída especificamente para a tomada de decisões colaborativa. Os grupos podem realizar discussões estruturadas, criar propostas, fazer sondagens e registar resultados — tudo num só lugar. Ao contrário das ferramentas de chat gerais, o Loomio mantém as conversas focadas em avançar para decisões claras, tornando-o ideal para cooperativas, organizações sem fins lucrativos, organizações comunitárias e equipas distribuídas.

A auto-hospedagem do Loomio no seu próprio VPS mantém os dados dos membros totalmente sob o seu controlo, sem taxas por utilizador e sem dependência de um serviço de terceiros. Esta implementação inclui a aplicação web Rails completa, o worker de segundo plano Sidekiq, a base de dados PostgreSQL, a fila Redis e um servidor Hocuspocus para edição colaborativa de documentos em tempo real.