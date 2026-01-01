Implemente o Loomio com a instalação de um clique.
Plataforma colaborativa de tomada de decisões de código aberto para grupos discutirem propostas, realizarem sondagens e tomarem decisões em conjunto.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Loomio
O Loomio é uma plataforma de código aberto construída especificamente para a tomada de decisões colaborativa. Os grupos podem realizar discussões estruturadas, criar propostas, fazer sondagens e registar resultados — tudo num só lugar. Ao contrário das ferramentas de chat gerais, o Loomio mantém as conversas focadas em avançar para decisões claras, tornando-o ideal para cooperativas, organizações sem fins lucrativos, organizações comunitárias e equipas distribuídas.
A auto-hospedagem do Loomio no seu próprio VPS mantém os dados dos membros totalmente sob o seu controlo, sem taxas por utilizador e sem dependência de um serviço de terceiros. Esta implementação inclui a aplicação web Rails completa, o worker de segundo plano Sidekiq, a base de dados PostgreSQL, a fila Redis e um servidor Hocuspocus para edição colaborativa de documentos em tempo real.
Principais características de Loomio
Propostas estruturadas
Crie propostas com prazo definido com opções de concordar, discordar, abster-se e bloquear para que os grupos possam tomar decisões responsáveis com um registo de auditoria claro.
Sondagens flexíveis
Realize votações por ordem de preferência, votações por pontos, sondagens de avaliação e sondagens para agendamento de reuniões para recolher contributos de grupo matizados para além de simples perguntas de sim/não.
Discussões encadeadas
Mantenha as conversas organizadas com comentários encadeados e reações contextuais, para que o contexto importante nunca se perca num canal de chat movimentado.
Colaboração em tempo real
Edite colaborativamente o texto de propostas e os tópicos de discussão em tempo real, utilizando o servidor Hocuspocus integrado, sem a necessidade de um editor de terceiros.
Subgrupos e permissões
Organize membros em subgrupos com configurações de privacidade e funções independentes, suportando estruturas organizacionais complexas dentro de uma única instalação.
Por que executar Loomio na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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